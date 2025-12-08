Салат-вінок із хурмою, хамоном і фетою – проста у приготуванні святкова страва, у якій поєднуються солодкі, солоні та кремові нотки. Завдяки подачі у формі вінка цей зимовий салат виглядає ефектно та зберігає свіжість навіть напередодні свята. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

для салату: Салатний мікс 140 г Хурма 2 шт. Хамон 90 г Фета 70 г Волоські горіхи 40 г Зерна граната 45 г для заправки: Оливкова олія 3 ст. л. Сік лимона 1,5 ст. л. Гірчиця зерниста 1 ч. л. Мед 1 ст. л. Оцет яблучний 1 ч. л. Сіль, чорний перець за смаком

Спосіб приготування:

Крок 1 Поставте суху сковороду на середній вогонь. Додайте волоські горіхи та обсмажте 3-4 хвилини, періодично помішуйте, доки вони не стануть золотистими. Перекладіть на тарілку та дайте охолонути. Поріжте ножем на великі шматочки.

Крок 2 У баночку або невелику миску налийте оливкову олію, лимонний сік, додайте гірчицю, мед і, за бажанням, яблучний чи бальзамічний оцет. Дайте дрібку солі та перцю. Активно збовтайте або збийте вінчиком до однорідної маси.

Крок 3 Промийте листя, обсушіть, щоб заправка добре лягала на нього, а не стікала.

Крок 4 Вимийте хурму, видаліть плодоніжку. Наріжте тонкими часточками або півкільцями, так вона рівномірно розподілиться по вінку.

Крок 5 Розірвіть хамон руками на смужки та злегка скрутіть, щоб вони виглядали об’ємно. Розкришіть фету на невеликі шматочки.

Крок 6 На великій круглій тарілці поставте в центр невелику мисочку. Довкола викладіть салатний мікс щільним кільцем, утвориться «вінок». Збризніть листя приблизно ⅓ заправки.