Салат із запеченого батату, буряка та бурати.
Це осіннє, корисне та дуже ароматне поєднання овочів із ніжною буратою і хрусткими мигдальними пластівцями. Страва виходить легкою, поживною і чудово підходить як тепла закуска або повноцінний обід. Рецепт від Іnmykitchen_pl.
Інгредієнти
|Батат
|1 шт.
|Великий варений буряк
|1 шт.
|Кулька бурати
|1 шт.
|Гілочка розмарину
|1 шт.
|Петрушка
|1 пучок
|Оцет бальзамічний
|2 ст. л.
|Мед
|1 ч. л.
|Сіль
|за смаком
|Оливкова олія
|за смаком
|Свіжомелений чорний перець
|за смаком
|Підсмажені мигдальні пластівці
|жменя
Спосіб приготування:
Крок 1
Наріжте батат кружечками, скропіть оливковою олією та посоліть. Запікайте при температурі 200°C приблизно 30 хвилин, доки стане м’яким і злегка підрум’яненим.
Крок 2
Наріжте буряк кубиками, змішайте із подрібненою петрушкою, розмарином, бальзамічним оцтом і медом.
Крок 3
Додайте трохи оливкової олії та приправ свіжомеленим перцем.
Крок 4
Викладіть на запечені скибочки батату буряк, зверху додайте порвану бурату та посипте мигдальними пластівцями.
