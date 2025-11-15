Це осіннє, корисне та дуже ароматне поєднання овочів із ніжною буратою і хрусткими мигдальними пластівцями. Страва виходить легкою, поживною і чудово підходить як тепла закуска або повноцінний обід. Рецепт від Іnmykitchen_pl. Інгредієнти Батат 1 шт. Великий варений буряк 1 шт. Кулька бурати 1 шт. Гілочка розмарину 1 шт. Петрушка 1 пучок Оцет бальзамічний 2 ст. л. Мед 1 ч. л. Сіль за смаком Оливкова олія за смаком Свіжомелений чорний перець за смаком Підсмажені мигдальні пластівці жменя Спосіб приготування: Крок 1 Наріжте батат кружечками, скропіть оливковою олією та посоліть. Запікайте при температурі 200°C приблизно 30 хвилин, доки стане м’яким і злегка підрум’яненим. Крок 2 Наріжте буряк кубиками, змішайте із подрібненою петрушкою, розмарином, бальзамічним оцтом і медом. Крок 3 Додайте трохи оливкової олії та приправ свіжомеленим перцем. Крок 4 Викладіть на запечені скибочки батату буряк, зверху додайте порвану бурату та посипте мигдальними пластівцями.

