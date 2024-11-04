Батат з куркою і броколі в духовці. Рецепт дня0
До теми
Батат ще називають солодкою картоплею. Цей овоч готується швидко і просто. З нього виходять смачні гарніри та другі страви. Пропонуємо покроковий рецепт вечері з батату і курки, що готується менше години.
Інгредієнти:
- курячі стегна – 4 штуки;
- батат – 2 штуки;
- броколі – 1 качан;
- олія – 2 ст. л.;
- соєвий соус – 1 ст. л.;
- лимонний сік – 1 ст. л.;
- мед – 1 ст. л.;
- каєнський перець – 0,5 ч. л.;
- сіль, перець – за смаком.
Спосіб приготування
Батат помити, нарізати невеликими шматками. Солодку картоплю і курку посолити, поперчити, покропити олією. Викласти все на розігріте в духовці і застелене пергаментом деко та запікати при температурі 200 градусів 20 хвилин, ідеться на сайті «Коліжанка».
Для соусу змішати соєвий соус, лимонний сік, мед і каєнський перець. Броколі розібрати на суцвіття, посолити, поперчити, покропити олією.
Додати броколі до батату з куркою. Курячі стегенця змастити соусом. Запікати все разом ще 15-20 хвилин.
Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»