Батат ще називають солодкою картоплею. Цей овоч готується швидко і просто. З нього виходять смачні гарніри та другі страви. Пропонуємо покроковий рецепт вечері з батату і курки, що готується менше години.

Інгредієнти:

курячі стегна – 4 штуки;

батат – 2 штуки;

броколі – 1 качан;

олія – 2 ст. л.;

соєвий соус – 1 ст. л.;

лимонний сік – 1 ст. л.;

мед – 1 ст. л.;

каєнський перець – 0,5 ч. л.;

сіль, перець – за смаком.

Спосіб приготування

Батат помити, нарізати невеликими шматками. Солодку картоплю і курку посолити, поперчити, покропити олією. Викласти все на розігріте в духовці і застелене пергаментом деко та запікати при температурі 200 градусів 20 хвилин, ідеться на сайті «Коліжанка».

Для соусу змішати соєвий соус, лимонний сік, мед і каєнський перець. Броколі розібрати на суцвіття, посолити, поперчити, покропити олією.

Додати броколі до батату з куркою. Курячі стегенця змастити соусом. Запікати все разом ще 15-20 хвилин.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»