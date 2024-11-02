Сезон грибів триває, тож час саме час поласувати свіжими лісовими дарами. Білі гриби можна використовувати не лише для приготування соусу, а й зробити з них поживну першу чи вишукану другу страву. ZAXID.NET пропонує вам п’ять рецептів страв з білих грибів для будь-якої нагоди – від обіду до святкової вечері з друзями.

Щоб перейти на сторінку рецепта, клікніть на назву страви.

Смажені білі гриби у вершковому соусі

Цю страву дуже просто готувати. А поєднання грибів і вершків – класичне поєднання, що не розчарує. Смаженими у вершковому соусі білими грибами можна доповнити будь-який гарнір – картопляне пюре, кукурудзяну кашу, пасту тощо.

Суп із білих грибів на курячому бульйоні

Восени так хочеться з’їсти щось тепле і поживне. Суп із білих грибів чудово задовольнить це бажання. Для приготування цього супу можна використовувати будь-які овочі, що вам до смаку, та варіювати їхню кількість.

Теплий салат із грибами і пармезаном

Ця страва легка і водночас ситна, тож вона може бути закускою, гарніром чи навіть основною стравою. Приготування цього салату займе зовсім мало часу, але точно засмакує гостям.

Різотто з білими грибами

Білі гриби найчастіше подають з картопляним гарніром. Пропонуємо спробувати щось нове і поєднати в одній страві білі гриби та рис. Різотто з білими грибами принесе на вашу кухню трохи італійського настрою.

Курячі стегна, фаршировані білими грибами

Поєднання курячого м’яса та грибів відоме всім своїм насиченим смаком. Не будемо казати, що цю страву дуже легко готувати, проте результат точно вартує докладених зусиль. Ваші гості обов’язково оцінять фаршировані білими грибами курячі стегна, що будуть головною стравою вечері.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»