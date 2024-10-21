Грибний сезон у лісах Львівщини триває, допоки не прийдуть морози і не випаде сніг. Найбільший скарб для грибника – це вполювати білий гриб. Впізнавані і користуються популярністю також підпеньки, лисички, маслюки. Та наші ліси можуть запропонувати й інші скарби, що здатні здивувати і полонити смаком.

Моховик

Цей гриб належить до того ж сімейства, що й білі гриби, – до болетових. Він любить рости на моху, від чого пішла назва. Росте поодинці, зрідка – малими групами, на узліссях і лісових галявинах.

Моховики належать до ІІІ харчової категорії. Але грибники полюбляють їх за те, що вони плодоносять з травня до листопаду, коли інших болетових вже немає.

Є різні види їстівних моховиків. Найбільш поширені на Львівщині – зелений, червоний, потрісканий. Улюблений моховик грибників – польський гриб.

Моховик потрісканий (фото сайту vlisi.com.ua)

Моховик можна сплутати зі схожими неїстівними або й отруйними грибами, тому важливо добре вивчити інформацію перед збором. Особливістю усіх моховиків є те, що вони синіють або й чорніють на зрізі чи під час натискання. Під час такого окислення утворюється плівка, що захищає гриб під час подальшого пошкодження.

Парасолька

Цей гриб у дорослому віці справді схожий на розкриту парасольку. Часом його шапинка може сягати 30 см в діаметрі. У молодому віці його шапинка яйцеподібна. З часом вона випростується і вкривається лусочками.

Знайти у лісі цей гриб можна з серпня до кінця жовтня, а то й трохи довше, якщо пощастить з погодою. Він росте на лісових галявинах, на луках та пасовищах, на узліссях, поодинці та групами.

Гриб-парасолька (фото сайту Vlisi.com.ua)

Парасольки належать аж до IV харчової категорії. Проте досвідчені грибники не перестають хвалити їх смакові якості. Секрет у рецепті: шапинку парасольки без попереднього відварювання смажать у клярі як відбивні. Перевірений рецепт смажених грибів-парасольок є на ZAXID.NET.

Порхавка гігантська

Також цей гриб називають гігантським дощовиком. Він належить до родини печерицевих. Його плодове тіло – кулясте, може сягати в розмірі 30-40 см. Трапляються й півметрові рекордсмени. Спочатку порхавка біла ззовні й всередині, але згодом буріє.

Грибник Олександр Столяров знайшов гігантський дощовик в лісах біля Тернополя (фото Громадського радіо)

Порхавка росте восени на луках, лісових галявинах, у садах. Проте їсти можна тільки молоді – білі – дощовики. Їх споживають в сирому вигляді, сушать. Також скибочки дощовика можна посмажити у клярі, як парасольки.

Головне – не пропустити момент. Від збору до приготування чи початку сушіння має пройти не більше трьох годин – потім гриб починає старіти і змінювати колір. Цей гриб в багатьох країнах вважають делікатесним.

У 2001 році біля села Березна Воля на Волині грибник знайшов 12-кілограмову порхавку. Цей випадок зафіксований у Книзі рекордів Волині.

Рядовка

Свою назву гриб отримав через те, що росте великими колоніями довгими рядами. Рядовки ростуть у хвойних та змішаних лісах. Зазвичай з’являються в кінці літа і плодоносять аж до заморозків.

Рядовки бувають їстівні та отруйні, тож з ними треба бути вкрай уважними. На Львівщині добре поширені сірі рядовки, вони також можуть мати фіолетові відтінки. В регіоні їх часто називають гливами, проте це неправильно, адже глива – зовсім інший гриб і немає з рядовками нічого спільного.

Сіра або димчаста рядовка має шапинку діаметром 4-12 см, яка спочатку округла, а згодом стає пласкою і нерівною, з приплюснутим горбком посередині. Її колір буває мишачим або темно-сірим, іноді – зі зеленуватим або фіолетовим відливом. М’якоть гриба може жовтіти на зламі. Сіра рядовка з’являється у вересні, а відходить – в кінці осені.

Рядовка сіра (фото сайту Світ грибів України)

Часничник

Часничник дубовий отримав назву через характерний аромат, який чути після розламу шапинки. Це маленький гриб на довгій тонкій ніжці, що має пушок в основі.

Цей гриб полюбляє дубові гаї та змішані ліси. Він росте на сонячних галявинах, також його можна знайти в опалому листі з кінця літа до кінця жовтня, якщо сприятиме погода.

Часничник (фото з Facebook-групи Грибники Львівщини)

Гриб належить до IV харчової категорії. Їсти можна лише шапинки. Найкраще – висушити їх і перемолоти, щоб використовувати як приправу з часниковим ароматом, що зберігається цілий рік.

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В лісах росте багато скарбів. Але також там – багато небезпеки. Тож недосвідченим грибникам варто починати полювання на гриби в компанії досвідченого провідника. Також слід уважно вивчити інформацію про їстівні гриби та характерні ознаки, що відрізняють їх від отруйних (сайт ZAXID.NET не є спеціалізованим джерелом такої інформації). Головне правило – не збирайте гриби, якщо не впевнені у тому, що вони безпечні.

Важливо також одразу чистити і готувати чи заготовлювати гриби, тому що вони швидко псуються.