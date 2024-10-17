Смажені гриби-парасольки. Рецепт дня0
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Різноманіття грибів в Українських лісах велике, грибники найбільше полюють на білий гриб. Але, якщо ви бачили під час «тихого полювання» гриби у формі парасольки, то радимо закинути їх до своєї корзини, адже смак вас приємно вразить. Смажені гриби-парасольки дуже схожі на куряче м’ясо.
Інгредієнти:
- гриби-парасольки – 300 г;
- яйця – 2 шт;
- молоко – 100 мл;
- борошно – 5 ст. л.;
- вершкове масло;
- чорний мелений перець за смаком;
- сіль за смаком.
Спосіб приготування:
Гриби потрібно помити, просушити та відрізати ніжки. Капелюшки грибів розрізати навпіл або на чотири частини, залежно від розмірів. Якщо вони маленькі, можна залишити цілими, пишуть «Вікна».
Яйця збити з молоком, додати сіль, перець та борошно. Добре перемішати, щоб вийшла однорідна маса.
Капелюшки грибів вмочити у кляр і смажити на розігрітій сковороді з обох боків. Гриби мають стати м’якими із золотистою скоринкою.
Подавати смажені гриби-парасольки можна з тушкованими овочами чи картопляним пюре. У кляр можна також додати твердий сир, натертий або пригнічений часник та інші приправи на свій смак.