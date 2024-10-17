Різноманіття грибів в Українських лісах велике, грибники найбільше полюють на білий гриб. Але, якщо ви бачили під час «тихого полювання» гриби у формі парасольки, то радимо закинути їх до своєї корзини, адже смак вас приємно вразить. Смажені гриби-парасольки дуже схожі на куряче м’ясо.

Інгредієнти:

гриби-парасольки – 300 г;

яйця – 2 шт;

молоко – 100 мл;

борошно – 5 ст. л.;

вершкове масло;

чорний мелений перець за смаком;

сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Гриби потрібно помити, просушити та відрізати ніжки. Капелюшки грибів розрізати навпіл або на чотири частини, залежно від розмірів. Якщо вони маленькі, можна залишити цілими, пишуть «Вікна».

Яйця збити з молоком, додати сіль, перець та борошно. Добре перемішати, щоб вийшла однорідна маса.

Капелюшки грибів вмочити у кляр і смажити на розігрітій сковороді з обох боків. Гриби мають стати м’якими із золотистою скоринкою.

Подавати смажені гриби-парасольки можна з тушкованими овочами чи картопляним пюре. У кляр можна також додати твердий сир, натертий або пригнічений часник та інші приправи на свій смак.