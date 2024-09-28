Гриби люблять грати з грибниками в ігри. Тиждень тому вони були в одному місці, а сьогодні – грибниця немов зникла. Пройшов дощик – а грибів немає. Натомість вони з’являлися в несезон.

Хоча багато любителів тихого полювання воліють не ділитися своїми секретами, ZAXID.NET дізнався про лайфгаки, що допоможуть новачкам не розчаруватися у грибних прогулянках лісами Львівщини.

Коли іти по гриби

Грибниця – це складний організм, на який впливає безліч факторів. При чому, цей вплив не завжди передбачуваний.

«Гриби та грибниці – це, як на мене, таємниця з таємниць. Скільки б теорій не придумував, скільки б спостережень не проводив, а приходиш в ліс, а там – пусто. І ніби все знаєш, і ніби все передбачив. Приходиш, а ліс насміхається з тебе і стиха шепоче тобі під шум крислатих ялиць, що ти знаєш те, що нічого не знаєш», – підтверджує грибник з багаторічним досвідом, автор книжки «Щоденники грибника» і YouTube-каналу «Країна Грибландія» Олесь Боровик.

Та з великою впевненістю можна сказати, що грибів в лісі не буде під час тривалої спеки без дощів.

Наприклад, завсідники популярної групи «Грибники Львівщини» минулими вихідними ділилися самими лише розчаруваннями, а не фото впольованих знахідок. Це було пов’язано зі сухою сонячною погодою і відсутністю дощів упродовж майже двох тижнів.

Зараз, коли спека спала, а по області подекуди випав дощ, грибники говорять про появу нового врожаю. Більшість грибів полюбляють вологі місцини, тому на старті сезону, коли дощів ще випало небагато, їх краще шукати ближче до гір. Наприклад, у лісах навколо Трускавця і Східниці.

Врожай зі східницьких лісів (фото з групи Грибники Львівщини)

Олесь Боровик розповідає про фактори, що впливають на ріст грибів. Одним із них, як це не дивно, є фаза місяця. Коли місяць молодий і наближається до землі, сила тяжіння змушує підземні води підніматися, що живить і дерева, і грибниці. Це ж відбувається і в повню.

«Але в останні роки ці прикмети не спрацьовують. Цьогоріч, наприклад, на новий місяць в мене не було жодного хорошого збору (а провів я вже до дев’яносто грибарок з початку травня). Я пов’язую цю неробочу прикмету з різкою зміною клімату. В останні десятиліття дощів стало обмаль, вони стали короткими, грозовими, нетривалими. Нема затяжних, дрібних, з постійними туманами, так званих мжичок. А спека стала неймовірною та багатотижневою», – говорить грибник.

За його спостереженнями, після затяжної спеки грибниці потрібно до двох тижнів на відновлення і початок плодоношення. Восени відновлення відбувається швидше – до тижня часу. Також восени грибниці соком підживлюють дерева, що вже завершили свої справи на цей рік і спокійно готуються до зими. Тож проміжки між «грибними хвилями» ще більше зменшуються або й взагалі відсутні.

Де саме шукати гриби

Конкретні місцини – райони, назви лісів, а подекуди навіть локації – можна відстежувати в групі «Грибники Львівщини», де авторів завжди просять вказувати дату і місце знахідки. Також популярними напрямками для грибників упродовж років є:

Жидачівський район, (зокрема, село Монастирець);

Кам’янка-Бузький район (Запитів);

Сколе (ліси «Сколівських Бескидів», Верхнє Синьовидне, Дубина, Орів, Орявчик, Тухля, Гребенів);

Яворівщина (на території Яворівського національного парку, у районах сіл Майдан, Поляна, Завадів та військового полігону);

Мостищина;

Східниця і околиці (Гута, Старий Кропивник);

Стрийщина (ліси біля Стрия та Турки);

Старий Самбір і околиці;

Близькі до Львова села Раковець, Новосілка, Красів, Деревач;

Ліси біля Жовкви;

Дрогобиччина (Брониця, Глинне);

Самбірський район (села біля Старого Самбора);

Городоччина;

Червоноградський район (села Бутини, Шишаки, Волсвин та сусідні).

Деякі грибники радять шукати гриби у старих змішаних лісах із добре сформованою лісовою підстилкою і, відповідно, розвиненими грибницями.

А ще варто запам’ятовувати або й занотовувати собі грибні місця, які вам трапилися на шляху, – адже грибниця залишається на одному місці. Хороший врожай тут сьогодні говорить про те, що через тиждень, за сприятливих умов, тут знову буде що вполювати. Як і, ймовірно, через рік. Також можна спостерігати за іншими, більш досвідченими, грибниками. І, звісно, довіряйте своїй інтуїції – непротоптані стежки можуть вивести до скарбу.

Як правильно збирати гриби

Грибам насправді байдуже, чи ви їх зрізатимете, чи «викручуватиме», чи збиратимете ще в якийсь спосіб, говорить модераторка групи «Грибники Львівщини» та експертка з теми білих грибів Оксана Яців.

«Це як із яблуками – їм байдуже, зірвете ви їх з хвостиком чи без. Грибниця розташована досить глибоко – десь на 80 см під землею, тож пошкодити її під час збирання грибів неможливо», – спростовує міфи про правильне збирання грибів Оксана Яців.

Мікологи, додає вона, радять все ж виривати гриби, особливо, пластинчасті. Наприклад, зелену сироїжку можна сплутати зі смертельно отруйною блідою поганкою, розрізнити їх можна саме за основою, з якої вони ростуть – у блідої поганки буде видно специфічне яйце в землі, в сироїжки такого немає.

Відмінність між зеленою сироїжкою і блідою поганкою часто ховається в підземній частині (колаж Держпродспоживслужби)

Щодо трубчастих грибів, наприклад, білих, сезон яких якраз розпочинається, то часто їхня ніжка значно занурена в землю.

«Ви ж не хочете лишити велику частину смачного гриба у землі?», – каже Оксана Яців.

Є також міф про те, додає вона, що гриби не можна зрізати, адже їхні залишки гниють і нібито псують грибницю. Це неправда. Адже в лісі є безліч грибів, які ніхто не знайшов і вони згнили. Це ніяк не впливає на грибницю.

Не можна використовувати під час збору грибів граблі чи інші подібні засоби, що люди беруть для промислового збору. Грибниці це не зашкодить, але пошкодить лісову підстилку. Це, за словами Оксани Яців, змінить вологість та інші умови, в яких росли гриби, і наступного року результат може бути поганим.

Як допомогти грибницям розвиватися

Нова грибниця може утворитися лише зі спор, пояснює Оксана Яців. Ці спори мають багато статей, а не лише дві, як у людей. Тож їм потрібно знайти ту, що підходить, сприятливі умови тощо – це складний процес.

«Чим більше спор, тим більше шансів. Тому важливо не збирати червонокнижні гриби. А за кордоном, наприклад, збирати гриби можна лише в кошики або в іншу тару з дірками – щоб грибник, поки ходить по лісу, повитрушував дорогою якнайбільше спор. Якщо вам попався старий, поїджений хробаками гриб, краще залиште його на місці – нехай спороносить», – говорить Оксана Яців.

Збирати гриби в кошик - не лише інстаграмно, а й корисно для лісу (фото Pixabay)

Кілька порад про безпеку

Якщо ви поки не досвідчені у грибній справі, знайдіть для походу компанію професіонала. Деякі отруйні гриби добре маскуються під їстівні – розрізнити їх можна за дрібними деталями. Якщо не впевнені, що гриб їстівний – не беріть його.

Також пам’ятайте, що навіть їстівними грибами можна отруїтися, якщо їх неправильно зберігати або готувати. Зібрані гриби можуть зберігатися в холодильнику не більше доби, а краще зайнятися їх обробкою одразу. Тому не набирайте грибів більше, ніж вам під силу приготувати. Більшість грибів чистять замочують і відварюють – у такому стані їх можна порційно заморозити.

Щоб отримати насолоду від прогулянок лісом і збору грибів, варто вчитися – читайте про гриби, вивчайте їх і розумійте природу.