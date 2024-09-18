Поєднання курячого м’яса та грибів відоме всім своїм насиченим смаком.

Інгредієнти:

курячі стегенця – 3 шт.;

білі гриби (можна замінити на печериці) – 200 г;

цибуля – 1 шт.;

сметана (25%) – 125 мл;

білий хліб – 125 г;

молоко – 125 г;

білок – 1 шт.;

часник – 2 зубки;

сіль – 20 г;

мелений перець – 5 г;

петрушка – 3 гілки;

кріп – 3 гілки.

Спосіб приготування:

Зніміть зі стегенець шкірку до кінця суглоба, не пошкодивши її. Відділіть шкіру з кінчиком кістки від ніжки. Шкіру ззовні натріть сіллю, а зсередини – сметаною, чорним перцем, часником і сіллю. Відокремте філе від кістки, пише шеф-кухар Сергій Калінін.

Підсмажте фарш на пательні разом з дрібно порізаними грибами та цибулею. До підсмаженого фаршу додайте хліб, замочений у молоці. Посоліть фарш, поперчіть, додайте зелень, а наприкінці – збитий міксером білок. Перемішайте.

Начиняйте курячі ніжки за допомогою кондитерського мішка. Закріпіть краї шкіри за допомогою зубочисток, зашийте їх чорними нитками чи загорніть шкіру, немов конвертик. Викладіть стегенця на деко швом униз.

Запікайте в духовці впродовж 40 хвилин за температури 180 °C. За 10 хвилин до готовності змастіть ніжки маринадом зі сметани, часнику, чорного перцю та солі.

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