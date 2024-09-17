Соковита грибна галета може бути як вашим сніданком, так і вечерею.

Інгредієнти:

Начинка:

печериці (шампіньйони) – 250 г;

250 г; грудинка свиняча – 75 г;

75 г; цибуля ріпчаста – 1 шт.;

1 шт.; вершки 20% – 70 мл;

70 мл; сіль за смаком;

за смаком; перець чорний – 1 дрібка;

1 дрібка; яйце куряче – 3 шт.;

3 шт.; жовток яєчний (для змащування) – 1 шт.;

Тісто:

борошно пшеничне – 175 г;

175 г; масло вершкове – 75 г;

75 г; вода крижана – 4 ст. л.

Спосіб приготування:

З'єднайте борошно із замороженим вершковим маслом і перетріть в крихту. Це можна зробити руками чи за допомогою блендера. Далі влийте крижану воду та замісіть пісочне тісто. Загорніть його в харчову плівку, заберіть на 1 годину в холодильник, пише «Я б поїла».

Обсмажте дрібно нарізану цибулю, додайте до неї бекон, перемішайте і ще трохи обсмажте все разом. Печериці наріжте слайсами, додайте їх до сковороди до цибулі з беконом. Перемішайте, обсмажуйте все до готовності грибів. Додайте сіль, перець, влийте вершки. Перемішайте.

Тісто дістаньте з холодильника і розділіть його на три рівні частини. Кожну частину розкотіть у коржик і викладіть всі три коржі на деко з пергаментом. Начинку викладіть у центр кожного кола і розподіліть так, щоб залишалися відступи з країв. Потім загніть краї та змастіть жовтком.

Поставте в розігріту духовку на 180 градусів випікатися 15 хвилин. Потім дістаньте з духовки галети, акуратно вбийте яйця в кожну. Знову відправте в духовку на 12 хвилин.

При подачі можна посипати свіжою зеленою цибулею.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»