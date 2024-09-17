Галета з грибами та яйцем. Рецепт дня0
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Соковита грибна галета може бути як вашим сніданком, так і вечерею.
Інгредієнти:
Начинка:
- 250 г;
- 75 г;
- 1 шт.;
- 70 мл;
- за смаком;
- 1 дрібка;
- 3 шт.;
- 1 шт.;
Тісто:
- 175 г;
- 75 г;
- 4 ст. л.
Спосіб приготування:
З'єднайте борошно із замороженим вершковим маслом і перетріть в крихту. Це можна зробити руками чи за допомогою блендера. Далі влийте крижану воду та замісіть пісочне тісто. Загорніть його в харчову плівку, заберіть на 1 годину в холодильник, пише «Я б поїла».
Обсмажте дрібно нарізану цибулю, додайте до неї бекон, перемішайте і ще трохи обсмажте все разом. Печериці наріжте слайсами, додайте їх до сковороди до цибулі з беконом. Перемішайте, обсмажуйте все до готовності грибів. Додайте сіль, перець, влийте вершки. Перемішайте.
Тісто дістаньте з холодильника і розділіть його на три рівні частини. Кожну частину розкотіть у коржик і викладіть всі три коржі на деко з пергаментом. Начинку викладіть у центр кожного кола і розподіліть так, щоб залишалися відступи з країв. Потім загніть краї та змастіть жовтком.
Поставте в розігріту духовку на 180 градусів випікатися 15 хвилин. Потім дістаньте з духовки галети, акуратно вбийте яйця в кожну. Знову відправте в духовку на 12 хвилин.
При подачі можна посипати свіжою зеленою цибулею.
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