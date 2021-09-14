Грибний сезон у Україні у розпалі. Після дощів прийшло тепло, яке сприяє швидкому росту грибів. Тож любителів «тихого полювання» у лісах багато як у вихідні, так і у будні дні. Та паралельно майже щодня зростає і кількість тривожних повідомлень про отруєння грибами. Є і смертельні випадки – двоє дітей на Вінничині, жінка на Львіщині.

Лікар відділення реанімації Львівської обласної клінічної лікарні Орест Юрчук, де часто рятують пацієнтів з важким отруєнням грибами, каже, що найважче отруєння – це отруєння блідою поганкою. Недосвідчені грибники доволі часто не можуть відрізнити її від сироїжок, парасольок, печериць, буває, що плутають з молодим білим грибом. 90% пацієнтів, особливо дітей, що отруїлися блідою поганкою, помирають. Одна бліда поганка, за словами лікаря, може отруїти до 150 людей.

Горілка насправді лише пришвидшує всмоктування токсинів

«Є гастроентератична форма, коли токсини діють на шлунково-кишковий тракт, тоді людина відчуває нудоту, блювоту, пронос. Ця форма отруєння грибами виникає найчастіше, але при ній є шанс врятувати пацієнта. Друга форма ‒ нейротропна, коли токсини діють на центральну нервову систему і викликають порушення психіки, збудження, судоми. Страшна картина, але є певна надія на одужання. Найважча форма ‒ гепатонефротропна, коли токсини діють на печінку, нирки, руйнують їх клітини. Тоді шансів на порятунок небагато», – каже Орест Юрчук.

За словами Ореста Юрчука, жодні народні методи перевірки отруйні гриби чи ні, як цибуля, яку кидають у каструлю з грибами, чи срібна ложка, яку занурюють у каструлю, не діють.

«Доволі часто рекомендують перед споживанням грибів випити горілки. Мовляв, тоді токсини, якщо попадеться отруйний гриб, не будуть всмоктуватися в організм. Але це дуже погана порада, бо алкоголь лише прискорює всмоктування токсинів», – каже Орест Юрчук.

Дітям до 12 років споживати жодних грибів не можна

Завідувач реанімаційного відділення Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру Роман Собко, де рятують дітей з отруєнням грибами, каже, що дітям не можна споживати жодних грибів: ні дикорослих, ні парникових.

«Гриби – це важка їжа, в них достатньо білків, які потребують спеціальних ферментів для перетравлювання, яких у дітей немає, – каже Роман Собко. – Ферментна система у дітей дозріває пізніше», – каже Роман Собко.

Більшість лікарів рекомендують дітям до 12-13 років взагалі не вживати гриби, бо лише в цьому віці в організмі людини остаточно формується фермент, який сприяє перетравлюванню грибів.

Вісім правил для грибників-початківців

1. Збирайте тільки ті гриби, в яких ви на 100% впевнені. Залізне правило – якщо є найменший сумнів, краще не брати.

2. Не збирайте гриби в парках, скверах, поблизу доріг, транспортних магістралей, на промислових пустирях, бо гриби вбирають в себе всі шкідливі речовини, в тому числі й важкі метали – ртуть, свинець та інші.

3. Ніколи не збирайте червиві і перезрілі гриби, вони вже містять отруйні речовини.

4. Не пробуйте сирі гриби.

5. Не збирайте гриби у посушливу погоду: в цей час гриб пересихає і концентрація токсинів зростає.

6. Вдома обов’язково перегляньте зібрані гриби. Якщо знайшли бліду поганку, викинути треба не лише її, а всі гриби з кошика, бо її спори уже прапили і на їстівні гриби.

7. Не купуйте дикорослих грибів на стихійних ринках, адже невідомо, де і коли вони були зібрані.

8. Гриби – швидкопсувний продукт. Чистити, мити та готувати зібрані гриби слід того ж дня. Завжди варіть гриби перед смаженням чи іншим готуванням. Відібрані гриби відварюйте кілька разів у підсоленій воді протягом 30 хвилин. Страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді зберігайте не більше доби.

Симптоми отруєння грибами

Ознаки отруєння грибами можуть проявитися як через 30 хвилин після споживання, так і протягом декількох днів. Основними ознаками отруєння грибами є: нудота, блювання, різкий біль в животі, діарея, запаморочення, зниження пульсу, задуха, судоми, відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги), галюцинації та марення.

Якщо є хоч один з цих симптомів, негайно викликайте «швидку».

До приїзду лікарів промийте шлунок простою водою чи прийміть сорбенти (найменша ефективна доза активованого вугілля - 0,5 г/кг маси тіла). Пийте багато рідини – води, підсоленої води або прохолодного чаю. Це допоможе відновити водно-сольовий баланс та вивести токсини. Категорично не можна вживати алкоголь, будь-яку їжу чи молочні та кисломолочні продукти – це може прискорити всмоктування токсинів.

Не сподівайтеся, що все минеться, бо це може ускладнить ваш стан.

Залишки грибів або грибних страв не викидайте, лабораторне їх дослідження допоможе встановити причину отруєння та призначити правильне лікування.