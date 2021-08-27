Разом з парасольками до кошика потрапила бліда поганка, яку жінк ане помітила

У реанімації Львівської обласної клінічної лікарні від отруєння грибами померла 71-річна мешканка Золочівського району. Лікарі шість днів боролися за життя жінки, але врятувати її не вдалося. Це перша смерть на Львівщині цього року від отруєння грибами.

Як повідомили ZAXID.NET лікарі реанімаційного відділення лікарні, жінку до них госпіталізували 17 серпня з Золочівської районної лікарні з симптомами отруєння. У пацієнтки була нудота, блювота, жовтяниця, кровотеча, печінкова недостатність.

Жінка розповіла лікарям, що разом зі знайомими збирала гриби парасольки. Зізналася, що не дуже добре знається на грибах, тож часто питала у знайомих їстивний це гриб чи ні. Мабуть, серед парасольок причаїлася бліда поганка, яку жінка не помітила. Зібрані гриби жінка споживала сама.

Лікарі шість днів боролися за життя жінки, але 23 серпня вона померла. За словами медиків, результатів судової експертизи ще нема, але клінічно це було отруєння блідою поганкою. На Львівщині це перший випадок отруєння блідою поганкою і перша смерть від отруєння грибами.