Четверо мешканців Боринської громади на Львівщині отруїлися грибами. Їх шпиталізували у реанімацію Турківської лікарні. Троє мешканців ‒ одна сім'я зі с. Карпатське, ще один чоловік з Верхньої Яблуньки.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, трьох людей доставили в лікарню 5 серпня о 22:30.

«У реанімаційне відділення Турківської ЦМЛ з попереднім діагнозом отруєння грибами поступили три особи, мешканці с. Карпатське 1960, 1988 та 1996 року народження», – зазначено у повідомленні.

Як розповіли ZAXID.NET у Турківській лікарні, стан потерпілих ‒ середнього ступеня важкості. Це все одна сім'я, яка споживала сироїжки.

Однак вночі в лікарню доставили ще одного пацієнта, 40-річного мешканця с. Верхня Яблунька.

«Його госпіталізували вночі о 01:30. З його слів, він їв лисички. Стан його важкий», – розповів в.о. начмеда Турківської лікарні Микола Марусяк.

ЛОДА вкотре застерігає бути обачними під час збирання грибів. Якщо не впевнені, що гриб їстівний, його краще не чіпати.