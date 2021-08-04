Родину госпіталізували до лікувального закладу з попереднім діагнозом «отруєння грибами»

У Чернівецькій області сім’я із п’яти осіб, серед яких двоє дітей, отруїлася грибами.

«Напередодні до терапевтичного відділення лікувального закладу смт Путила госпіталізували 5 людей - жителів міста Новодністровськ Дністровського району. Серед потерпілих двоє дітей, 2008 року народження», - йдеться у повідомленні Головного управління ДСНС в області.

Зазначається, що гриби, зібрані у лісі поблизу села Селятин, люди приготували та спожили. Через певний час їхнє самопочуття погіршилося і вони звернулися до лікувального закладу, куди їх було госпіталізовано з попереднім діагнозом «отруєння грибами».

Стан потерпілих середньої важкості.

Як повідомляв ZAXID.NET, 8 липня до реанімаційного відділення Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру госпіталізували двох малолітніх дітей, які отруїлися грибами.