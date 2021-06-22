Серед грибів, які назбирав батько, найімовірніше, була бліда поганка

У Дніпропетровськії обласній дитячій лікарні помер 9-річний хлопчик, який отруївся грибами. До лікарні його госпіталізували з району у вкрай важкому стані і лікарям не вдалося його врятувати, повідомляє «Наше Місто».

«Нам розповіли, що гриби збирав батько хлопчика. Найімовірніше, серед них була бліда поганка, оскільки отруєння було дуже сильним. Його стан був вкрай важкий і попри всі зусилля лікарів, які вони докладали для порятунку життя дитини, вчора вона померла. Ця трагедія вкотре підтверджує, що не можна вживати в їжу дикорослі гриби і дорослим, і тим більше дітям», – повідомив журналістам генеральний директор ДОКБ Олексій Власов.

Симптоми отруєння блідою поганкою дуже схожі на кишкову інфекцію. При цьому блювота і пронос практично не припиняються, відбувається сильне зневоднення організму. І симптоми отруєння проявляються лише через кілька годин: якщо людина з'їла гриб ввечері, погано їй стане лише під ранок.

Як правило, 90% пацієнтів, особливо дітей, що отруїлися блідою поганкою, помирають. Усе залежить від того, яка кількість токсинів потрапила в організм, тобто, скільки отруйних грибів людина чи дитина з’ їла.

На Львівщині також розпочинається грибний сезон. І аби діти не потрапляли до лікарень з отруєннями грибами, лікарі радять до 7- 8 років не давати дітям не те що їсти, а навіть пробувати жодних грибів: ні дикоростучих їстівних, ні парникових (шампіньйони, гливи).

Гриби, кажуть медики, це важка їжа, в них достатньо білків, які потребують спеціальних ферментів для перетравлювання, яких у дітей немає. Вважається, що ферментна система у дітей дозріває в 12 років. Тоді їм можна дозволити попробувати лише парникові гриби, і то не часто.