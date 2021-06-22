У п’ятницю, 18 червня, до львівської міської дитячої лікарні госпіталізували 7-річного львів’янина, на якого під час прогулянки у парковій зоні впало дерево. Хлопчик у реанімації під постійним наглядом лікарів.

Як повідомив ZAXID.NET заступник головного лікаря дитячої лікарні Роман Герега, у дитини діагностували множинні переломи кісток черепа, перелом основи черепа, забій головного мозку тощо. Маленький пацієнт при свідомості і наразі не потребує оперативного втручання. Він у реанімації під постійним наглядом лікарів. Якщо стан дитини буде стабільний, її переведуть у нейрохірургічне відділення для подальшого лікування.

За даними департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, нещасний випадок стався 18 червня близько 19:40 на вул. Грабовського, 11. Хлопчик гуляв у парковій зоні, коли на нього впало сухе дерево. Обставини події встановлюються.