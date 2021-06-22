11-річна дівчинка провалилася ногою між бетонні плити і застрягла

Уночі на понеділок, 21 червня, у Львові 11-річна дівчина провалилася ногою між залізобетонні плити та не могла самостійно вибратися. Інцидент стався поблизу переходу через залізничну колію на вул. Городоцькій, 243. Для порятунку дитини залучали рятувальників.

Як повідомили в ДСНС Львівщини, близько 22:30 дівчинка поверталася з батьками додому і поблизу переходу через залізничну колію провалилася ногою між бетонні плити. Нога застрягла, батьки спершу намагалися самостійно визволити дитину, але після невдалих спроб зателефонували до рятувальників. Інцидент трапився на вул. Городоцькій, 243 поблизу залізничної станції «Городоцька».

Рятувальники визволили ногу дівчинки, яка застрягла між бетонними плитами (фото ДСНС)

Працівники пожежно-рятувального відділення за допомогою гідравлічного обладнання припідняли бетонні плити та вивільнили ногу дівчинки. Дитину передали працівникам медичної допомоги для подальшого огляду. На щастя, серйозних травм вдалося уникнути. Після огляду лікарі відпустили дівчинку додому.

До порятунку дитини залучали п’ятьох рятувальників та одну одиницю техніки.