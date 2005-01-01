У Львові рятувальники витягнули 10-річного хлопця із будівлі-замку на дитячому майданчику

СуспільствоЮлія Поліковська, сьогодні, 10:464140

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У Львові рятувальники витягнули 10-річного хлопця із будівлі-замку на дитячому майданчику
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У Львові рятувальники витягнули 10-річного хлопця із замку на дитячому майданчику

У Львові у п’ятницю, 8 червня, о 16:02 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в м. Львові на вул. Паньківського, 6 у будиночку-замку застрягла десятирічна дитина.

Юрій, під час прогулянки із друзями, переліз через ґрати, щоб потрапити всередину замку. Проте самостійно повернутися тим же шляхом не зміг. Довелося викликати рятувальників. Вони за допомогою бензоріза зрізали ґрати та звільнили дитину. Хлопець внаслідок події не постраждав, повідомила прес-служба Головного управління ДСНС у Львівській області.

Рятувальники визволили хлопчика за кілька хвилин

Зі слів мешканців, будівля-замок колись була частиною дитмайданчика, проте сьогодні не є ігровою спорудою. У ній розміщена недіюча котельня.

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