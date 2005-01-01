У лісі на Івано-Франківщині знайшли 4-річного хлопчика, який зник майже на добу

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 13:395020

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У лісі на Івано-Франківщині знайшли 4-річного хлопчика, який зник майже на добу
фото національної поліції
Дитину знайшли сплячою під деревом у лісі

На Прикарпатті правоохоронці розшукали у лісі 4-річного хлопчика, який зник майже добу тому. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

Як розповіли у відомстві, 2 червня до поліції надійшло повідомлення про зникнення 4-річного малюка, що мешкає із батьками у Рожнятівському районі. Дитина пішла з дідом випасати худобу і заблукала у лісі.

Після двох годин пошуків власними силами родичі зниклої дитини звернулися до поліції. Після цього на пошуки хлопчика негайно вирушили поліцейські, кінологи, військовослужбовці Нацгвардії, працівники ДСНС.

Фото Нацполіції

Згодом до пошукової групи приєдналися сотні місцевих жителів та мешканців інших сіл і міст Прикарпаття, які відгукнулися на повідомлення про зникнення дитини. Пошуки тривали усю ніч.

Сьогодні, 3 червня, приблизно о 7:00 ранку дитину знайшли сплячою під деревом у лісі. Стан здоров’я хлопчика задовільний, його повернули батькам.

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