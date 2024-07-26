Університетська лікарня почала працювати за програмою медичних ганантій з липня 2024 року

Університетська лікарня (філія Львівського національного медуніверситету ім. Данила Галицького), яку створили на базі Львівської залізничної лікарні, з липня почала повноцінно працювати. Прийом пацієнтів проводять амбулаторне, діагностичне відділення, працює і стаціонар. За неповний місяць укладено 3500 декларацій з пацієнтами, прооперовано понад 100 хворих.

Лікарня працює за програмою медичних гарантій. За словами виконувачки обов`язків головної лікарки Університетської лікарні, професорки Тетяни Яворської, за неповний місяць відділення первинної медичної допомоги уклало декларації на медичне обслуговування з майже 3500 пацієнтів, як дорослих, так і дітей, майже 6500 пацієнтів звернулися амбулаторно. Також починають приймати пацієнтів стаціонарні відділення лікарні, які відновили роботу з 8-го липня. За цей час в лікарні прооперували понад сотню хворих. Повноцінно працюють 10 відділень стаціонару, 22 структурних підрозділи лічниці. Із 280 ліжок хірургічного та терапевтичного профілю вже заповнені 215, повідомили 26 липня в медуніверситеті.

«Зараз триває робота із відновлення функціонування ще кількох відділень стаціонару: гінекологічного, офтальмологічного. Очікується, що до кінця цього року за сприяння МОЗ лікарня отримає додаткове обладнання – ангіограф та новий магнітно-резонансний томограф. Це дасть змогу надавати якісну медичну допомогу при інфарктах та інсультах, а відтак відкрити нові відділення та укласти договори на додаткові пакети на медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з НСЗУ», – кажуть в медуніверситеті.

Хірурги університетської лікарні оперують пацієнта

Станом на зараз Університетська лікарня підписала з НСЗУ договори на 14 пакетів медичної допомоги – амбулаторної та стаціонарної. На початку серпня в клініці відновлять заняття для лікарів інтернів (практичні навички із спеціалізації тут здобуває понад 20 інтернів ЛНМУ різних років навчання) і активно розпочнуть роботи з облаштування приміщень для університетських кафедр та занять студентів.

До слова, Університетська лікарня (філія ЛНМУ ім. Данила Галицького) – перший в Україні багатопрофільний медичний заклад, який об`єднаний із навчальним. Створення такого симбіозу має на меті поліпшити рівень підготовки медичних кадрів, збільшити практичну складову в навчальному процесі, а також привнести наукові розробки, новітні технології та ідей у практичну медицину.

У Львові планують створити ще одну Університетську лікарню на базі Львівської обласної клінічної лікарні, але спершу лікарня має змінити форму власності, з комунальної перейти у державну. І це питання ще мають розглянути на сесії депутатів ЛОР.