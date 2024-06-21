Питання створення університетської лікарні спешу мають розглянути на профільній комісії ЛОР, а згодом на сесії депутатів Львівської облради

Міністерство охорони здоров’я України скерувало до Львівської обласної ради листа з пропозицією створити на базі Львівської обласної клінічної лікарні університетську лікарню Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького. Медуніверситет має у цій лікарні найбільше клінічних кафедр. Створення університетської лікарні дозволить працівникам клінічних кафедр медуніверситету бути активно залученими як до лікувального, так і до освітнього процесу.

У п’ятницю, 21 червня, листа МОЗ про створення університетської лікарні мали розглянути на засіданні постійної комісії з питань охорони здоров’я та материнства Львівської облради, але його перенесли. Наступна дата засідання профільної комісії поки що невідома.

Як повідомив ZAXID.NET ректор Львівського національного медуніверситету ім. Данила Галицького Орест Чемерис, це вже другий лист МОЗ до Львівської облради з такою пропозицією. Перший лист скерували ще у 2021 році. Тоді була пропозиція створити на базі обласних лікарень у тих містах, де є медуніверситети, університетські лікарі. Цього року МОЗ скерувало до Львівської обласної ради повторного листа.

За словами ректора медуніверситету, на базі Львівського медуніверситету МОЗ планує реалізувати проєкт створення університетських лікарень. І цей процес вже розпочато. Перший етап – передача медуніверситету Львівської залізничної лікарні, на базі якої створюється університетська лікарня, яка буде працювати як відокремлений підрозділ ВНЗ.

«Станом на нині майно лікарні отримало МОЗ і передало його в оперативне управління медуніверситету. У червні ми завершуємося усі юридичні процедури – отримання всіх дозвільних документів, щоб університетська лікарня могла розпочати свою роботу. І наприкінці місяця будемо виходити на контрактування з НСЗУ. Плануємо, що з липня університетська лікарня розпочне приймати пацієнтів і отримувати фінансування за надання медпослуг за програмою медичних гарантій», – каже Орест Чемерис.

Щодо обласної лікарні, то мова йде лише про перехід з комунальної форми власності у державну. Статус юридичної особи за лікарнею зберігається.

«На базі обласної лікарні є найбільше клінічних кафедр. Медуніверситет є закладом державної форми власності, і коли обласна лікарня перейде з комунальної у державну власність, це дозволить працівникам клінічних кафедр медуніверситету бути активно залученими як до лікувального, так і до освітнього процесу», – каже ректор медуніверситету.

Раніше міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко заявляв, що процес створення університетських клінік та лікарень в Україні незворотний.

«І на це є політична воля. Адже, функціонування клінік – це стратегія розвитку для вищої медичної освіти, її майбутнє. Не може успішно розвиватися університет та готувати конкурентних фахівців, якщо у нього відсутня власна клінічна база для навчання. У нашому баченні, університетська клініка – це насамперед потужна, велика і багатопрофільна лікарня, що створює можливості для навчання та досліджень», – заявив міністр.

Якщо Львівська обласна клінічна лікарня змінить форму власності, з комунальної перейде у державну, і стане університетською лікарнею, то конкурс на обрання керівника клініки буде оголошувати не ЛОР, а МОЗ. Але спершу питання створення на базі обласної лікарні університетської лікарні мають розглянути на профільній комісії і на сесії депутатів ЛОР.