Колишня лікарня Львівської залізниці стала структурним підрозділом Львівського медуніверситету

Уряд ухвалив рішення, яке дозволяє університетським лікарням Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького та Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л.Шупика отримувати фінансування за надання медичних послуг за програмою державних медичних гарантій, повідомило 16 квітня МОЗ України.

«Прийняте урядом рішення дозволяє першим двом університетським лікарням працювати за програмою медичних гарантій, а отже, сформувати стійку фінансову базу для забезпечення якісної меддопомоги та підготовки висококваліфікованих медичних фахівців. Кожен студент, інтерн та медик зможе вдосконалювати свої професійні навички на практиці, а пацієнти – отримувати ефективне лікування», – повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

За його словами, університетська лікарня має стати потужним, багатопрофільним закладом охорони здоров’я, який забезпечує інтеграцію медичної практики, освіти й науки під час підготовки майбутніх медичних фахівців, а також їх постійний доступ до практичної медицини для опанування максимального обсягу клінічних навичок та вмінь. Планується, що до роботи на базі університетської лікарні будуть залучатися найкращі спеціалісти з унікальним досвідом для надання медичної та реабілітаційної допомоги.

Нагадаємо, університетська лікарня Львівського медуніверситету створюється на базі Львівської залізничної лікарні. На початку року уряд ухвалив рішення про передачу майна залізничної лікарні для створення університетської клініки. Наразі залізнична лікарня введена в структуру медуніверситету як відокремлений структурний підрозділ, триває передача майна.

Університетську лікарню, як повідомляло раніше МОЗ, планують створити з урахуванням європейського досвіду, зокрема, нідерландської клініки Erasmus МС . Erasmus University Medical Center – медичний центр Університету Еразма, розташований у Роттердамі. Ця лікарня є найбільшим університетським медичним центром у Нідерландах.