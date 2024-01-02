Університетську клініку планують створити з урахуванням європейського досвіду, зокрема, Нідерландів

Уряд підтримав рішення про передачу майна Львівської клінічної лікарні на залізничному транспорті МОЗ України для створення Університетської лікарні Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, повідомило 2 січня МОЗ України.

У МОЗ вважають, що створення потужних університетських лікарень є ключовим кроком до поліпшення якості медичної освіти та медичної допомоги в Україні.

«Університетська лікарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького буде спроможною забезпечити високий рівень практичної підготовки студентів та інтернів, удосконалення навичок у практикуючих лікарів, медичних сестер й інших фахівців сфери охорони здоров’я, збереження професійних навичок викладачів. Вона стане платформою для впровадження сучасних технологій діагностики і лікування та залучення найкращих, в тому числі вузькоспеціалізованих фахівців до надання медичної допомоги пацієнтам», – каже міністр Віктор Ляшко.

Планується, що університетська лікарня буде отримувати фінансування за надання медичних послуг за програмою державних гарантій. Це сприятиме створенню стійкої фінансової бази для забезпечення якісної медичної допомоги та підготовки медичних фахівців.

Для України, кажуть у відомстві, створення університетських лікарень стане однією з ключових складових плану відновлення мережі медичних закладів у воєнний та післявоєнний періоди.

Нагадаємо, раніше МОЗ повідомляло, що на базі Львівської клінічної лікарні на залізничному транспорті планують створити університетську клініку з урахуванням європейського досвіду, зокрема, Нідерландів. Університетська лікарня ЛНМУ імені Данила Галицького має стати сучасною багатопрофільною клінічною лікарнею, де буде надаватися екстрена, первинна, спеціалізована медична допомога населенню західного регіону України, а також клінічною базою для підготовки студентів, аспірантів, ординаторів, інтернів та лікарів ФПДО.

Відповідно до постанови щодо реалізації рамкової угоди про економічне співробітництво між урядами України та Австрії, ухваленої урядом у вересні 2023 року, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького визначений відповідальним замовником одного з проектів – будівництва національного реабілітаційного центру з комплексом для реконструктивної хірургії, що працюватиме у складі університетської клініки.