Університетську клініку планують створити на базі Львівської клінічної лікарні на залізничному транспорті

У Львові планують створити університетську клініку з урахуванням європейського досвіду, зокрема, Нідерландів. І її планують створити на базі Львівської клінічної лікарні на залізничному транспорті, яку передають під управління Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. З нового року університетська клініка вже зможе укладати контракти з НСЗУ, повідомило 17 жовтня МОЗ України.

Університетська лікарня ЛНМУ імені Данила Галицького, кажуть у МОЗ, має стати сучасною багатопрофільною клінічною лікарнею, де буде надаватися екстрена, первинна, спеціалізована медична допомога населенню західного регіону України, а також клінічною базою для підготовки студентів, аспірантів, ординаторів, інтернів та лікарів ФПДО.

«Нідерландська клініка Erasmus МС, враховуючи її величезний досвід, є гарним орієнтиром для створення мережі університетських лікарень в Україні. І вже найближчим часом фахівці університету імені Еразма Роттердамського проведуть воркшоп для львівських колег. Сподіваюся, ця співпраця поглиблюватиметься, і незабаром університетська лікарня імені Данила Галицького отримає медзаклад-побратим з Нідерландів. Також ми ведемо перемовини з нідерландським інвестиційним фондом “Invest International” щодо фінансової підтримки створення університетської лікарні на Львівщині», – повідомила Марина Слободніченко, заступниця міністра охорони здоров’я.

У МОЗ кажуть, що зараз триває процес переходу Львівської клінічної лікарні на залізничному транспорті під управління Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Очікується, що вже з 2024 року університетська лікарня зможе укладати контракти з НСЗУ.

Нагадаємо, вперше інформація про те, що клінічну лікарню Львівської залізниці, яка працює на вул. Огієнка у Львові, передають у підпорядкування МОЗ, зокрема, його профільній інституції – медичному університетові, і на її базі створять університетську клініку, з’явилася понад рік тому. Колектив лікарні проти такого переходу. Натомість медуніверситет, за словами Ореста Чемериса, дуже зацікавлений у створенні такої клініки, бо неможливо підготувати хорошого лікаря без практики, без доступу до пацієнтів.

Раніше в інтерв’ю ZAXID.NET він запевнив, що жодних скорочень у лікарні не буде. Усім працівникам лікарні буде автоматично запропоновано роботу в університетській клініці. І лікарському, і медсестринському, і молодшому персоналу. Медуніверситет зацікавлений у збереженні медичного медперсоналу, бо університетська клініка має працювати за програмою медичних гарантій, вона повинна укладати угоду з НСЗУ. Однією з вимог, аби контрактувати з НСЗУ, є наявність кадрового потенціалу.

Erasmus University Medical Center – медичний центр Університету Еразма, розташований у Роттердамі. Ця лікарня є найбільшим університетським медичним центром у Нідерландах. Загалом у країні є вісім університетських клінік. Erasmus MC посідає перше місце серед найкращих європейських закладів клінічної медицини та 20 місце у світі згідно з рейтингом Times Higher Education.