Центр має три поверхи з 29 кабінетами

У п’ятницю, 5 грудня, у Львові після масштабного капітального ремонту запрацював дитячий діагностичний центр лікарні св. Миколая. Усі роботи вдалося виконали за гроші благодійників. Ремонти тривали приблизно півроку.

«Ремонти ми зробили за гроші благодійників – Leroy Merlin Ukraine, благодійного фонду Solidarity та Lviv IT Cluster. Ми відкриваємо ці приміщення, щоб діти лікувалися і перебували в комфортних умовах. Ця поліклініка вже приймає в рази більше пацієнтів. У 2022 році було 48 тис., а зараз – близько 100 тис. Тому комфортабельність має бути на вищому рівні. Йдеться не тільки про ремонти, а й про оновлення обладнання», – розповів гендиректор першого ТМО Олег Самчук.

«Дякую усім благодійникам, які зробили неймовірний подарунок для громади Львова. Адже вони частинку свого серця принесли сюди, дітям, які перебувають у складній ситуації. Тут і діти, які отримали поранення під час війни, і діти-переселенці, і діти, які потребують допомоги через різні захворювання, зокрема і посттравматичний синдром», — сказав на відкритті Андрій Садовий, міський голова Львова.

Загальна площа оновленого центру – 2500 м2: це три поверхи з 29 кабінетами. Тепер тут працює команда з 46 висококваліфікованих лікарів.

«На першому поверсі у нас реєстрація, на другому – консультаційні кабінети, а на третьому – діагностичні. Ми оновили вхід, провели фасадні роботи, на кожному поверсі тепер є дитячі зони й кімнати матері й дитині. Також додали кабінет відновлення слуху», – розповіла завідувачка дитячого діагностичного центру лікарні св. Миколая Марта Врублевська.

Після офіційної частини діти разом із медиками та гостями оглянули відремонтовані кабінети та взяли участь у «Ярмарку професій». У п’яти тематичних кабінетах вони спробували себе в ролі офтальмолога, дерматолога, кардіолога, УЗД-спеціаліста та отоларинголога – і навіть виписували символічні «рецепти» відвідувачам. На завершення урочистостей маленькі пацієнти разом із благодійниками прикрасили новорічну ялинку та створили святковий пам’ятний малюнок.