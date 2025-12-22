На грип і ГРВІ минулого тижня захворіло понад 12,5 тисяч мешканців Львівщини

Минулого тижня, з 15 по 21 грудня, на Львівщині на грип та ГРВІ захворіло 12 528 мешканців області, що на 2 тис. більше, ніж у попередній тиждень. Захворюваність вперше цього епідсезону перевищила епідпоріг на 11%, повідомили у Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб.

У статистику увійшли лише ті хворі, які звернулися по медичну допомогу. Насправді хворих значно більше. Грип і ГРВІ на Львівщині набирає обертів. До лікарень минулого тижня госпіталізовано 273 людини, позаминулого тижня – 231 людина.

«Грип, як правило, починається раптово з підвищення температури тіла, ломоти в кістках або м'язах, болить голова, може боліти горло і турбує сухий кашель», – нагадує головна санітарна лікарка Львівщини Наталія Тімко-Іванченко.

І радить: