Грип провокує важкі пневномії і міокардит

Кількість хворих, які з різними ускладненнями грипу та ГРВІ потрапляють до лікарень, зростає. Лише до Львівської обласної інфекційної лікарні щодоби госпіталізують 35-45 хворих. Зараз на лікуванні перебуває 84 дитини і 50 дорослих.

«Найбільший наплив хворих почався минулого четверга-п’ятниці. В основному, це пацієнти, хворі на грип, важкий грип, ускладнений пневмоніями і міокардитом (запалення серця). Пацієнти скаржаться на високу температуру, сухий кашель, головний біль, біль у м’язах, суглобах. У декого, особливо у дітей, є блювота і пронос. Зараз в лікарні з грипом перебуває 84 дитини. Найменшій дитині всього три місяці. З грипом госпіталізовано також 50 дорослих», – повідомив ZAXID.NET медичний директор інфекційної лікарні Андрій Орфін.

Ще 31 дитина і 79 дорослих потрапили до лікарні з ускладненнями ГРВІ: пневмонії, інфекції сечовивідної системи, нирок, отити тощо. Четверо хворих госпіталізовано з ковідом.

У реанімаційному відділенні лікарні, за словами Андрія Орфіна, зараз є троє пацієнтів з важкими пневмоніями, спровокованих грипом, і двоє пацієнтів, в яких пневмонія виникла після перенесеної ГРВІ. Серед них у дуже важкому стані з дихальною недостатністю перебуває 53-річний львів’янин. Чоловік поступив до лікарні на п’яту добу захворювання і зараз перебуває на неінвазивній вентиляції легень.

Серед дорослих з ускладненнями грипу та ГРВІ найчастіше до лікарні госпіталізують студентів вишів першого та другого курсів, і людей віком 40-55 років.

Про зростання на Львівщині кількості хворих на грип і ГРВІ повідомила і генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб Наталія Тімко-Іванченко. Минулого тижня захворіло 10519 мешканців області, що на 914 людей хворих більше, ніж на попередній тиждень. На лікарняних ліжках опинитися вдвічі більше пацієнтів - 231 людина, з них 139 дітей.

.