Ампутація нерідко супроводжується фантомним болем у кінцівці, якої вже немає.

У четвер, 26 березня, у Львові в Unbroken на базі лікарні св. Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова відкриють перший в Україні Центр лікування болю. Це важливий крок до розвитку сучасної, системної та високоспеціалізованої допомоги людям, які живуть із хронічним болем. Особливо під час війни, коли тисячі пацієнтів щодня проходять складне лікування, операції, ампутації та тривалу реабілітацію.

У центрі Unbroken допомогу пацієнтам із хронічним болем надавали впродовж усього часу повномасштабної війни. Лише за останній рік таку допомогу тут отримали понад 4000 пацієнтів. Та раніше ця робота не була зосереджена в одному просторі, не існувала як окремий системний напрям і вимагала великої підготовчої роботи для об’єднання досвіду, фахівців, методик і підходів, повідомили у медзакладі.

Створення Центру лікування болю стало результатом тривалої роботи. У Першому ТМО Львова одними з перших в Україні почали говорити про хронічний біль як про окрему проблему, яка не завершується після операції і не зникає автоматично під час реабілітації. Медики щодня бачили, як пацієнти страждають від болю, який виснажує, ускладнює відновлення, заважає рухатися, спати, повертатися до активного життя і знову відчувати контроль над власним тілом.

Війна загострила цю проблему. Майже кожна бойова травма супроводжується хронічним больовим синдромом, а кожна ампутація - фантомним болем у кінцівці, якої вже немає. Саме тому розвиток сучасної допомоги таким пацієнтам сьогодні є вкрай необхідним.

«Новий Центр лікування болю об’єднує сучасні мініінвазивні та технологічні методи лікування, які вже довели свою ефективність у роботі з хронічним болем. Тут застосовують: нейромодуляцію та нейростимуляцію; радіочастотну абляцію та кріоабляцію; різні види блокад. Фахівці Центру працюватимуть із болем у спині, шиї, попереку, колінах, із головним болем, а також із болем, що супроводжує складні травми, ампутації та післяопераційне відновлення. Мета – не лише полегшити симптоми, а повністю позбутися або суттєво зменшити біль», – кажуть у медзакладі.

Відкриття першого в Україні Центру лікування болю стало можливим завдяки підтримці небайдужих людей і меценатів, зокрема американського благодійника Ріка Сміта, який зробив значний внесок і профінансував закупівлю обладнання, а також Direct Relief - провідної міжнародної гуманітарної організації зі штаб-квартирою у США, та The Waller’s Foundation.

Відкриття Центру болю – лише початок. На базі медоб’єднання планують відкривати ще два таких Центри для дорослих і дітей.