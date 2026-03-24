Для Центру закупили обладнання майже на 20 млн грн

У Львівському обласному перинатальному центрі відкрили новий напрям – лікування плода. Тут зможуть проводити операції дітям ще до народження. Це унікальна можливість, коли лікарі супроводжують немовля ще до першого його подиху: спостерігають, діагностують і за потреби лікують в утробі матері, повідомив 24 березня голова ЛОДА Максим Козицький.

«У медзакладі відкрили окрему простору сучасну операційну. За кошти з обласного бюджету закупили обладнання для фетальної хірургії: ендоскопічну стійку, два фетоскопи з робочими каналами та інші необхідні інструменти. Загалом на це спрямували майже 20 млн грн», – повідомив Максим Козицький.

І додав, що від благодійного фонду Козицького Центр отримав сучасний лазер, вартістю близько 10 млн грн для корекції фето-фетального трансфузійного синдрому, який виникає при багатоплідній вагітності.

Медики Центру стажувалися у клініці фетальної медицини Варшавського медичного університету. Попереду – практика у провідних клініках Іспанії, Польщі та США, щоб цей напрям розвивався на Львівщині як щоденна допомога. Перинатальний центр має все для того, щоб стати одним із ключових центрів розвитку фетальної медицини в Україні.

Центр, за словами очільника ЛОДА, є потужною установою, яка щороку допомагає тисячам родин, впроваджує нові підходи, розвиває неонатологію, педіатрію, реабілітацію, скринінг. І тепер зробила ще один стратегічний крок уперед – до медицини світового рівня, яка буде доступною українцям вдома.