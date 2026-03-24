Операція минула успішно, без жодних неврологічних ускладнень

Мультидисциплінарна команда лікарів Університетської лікарні ЛНМУ успішно прооперувала 61-річну мешканку Дрогобиччини, у якої у шийному відділі хребта виявили пухлину, що росла всередині спинного мозку. Без термінової операції це могло призвести до серйозних неврологічних ускладнень і повної інвалідизації.

Жінка раніше не скаржилася на здоров’я, працювала, вела господарство. Та наприкінці минулого року відчула сильний біль у шиї, а згодом і онімініння в кінцівках. За скеруванням місцевого невролога вона пройшла МРТ, під час якого виявили великий новоутвір у шийному відділі хребта – пухлину, що росла всередині спинного мозку. Без негайного втручання це могло призвести до важких неврологічних порушень і повної інвалідизації, повідомили у лікарні.

«Утвір розташовувався в анатомічно складній ділянці – всередині спинного мозку. Операція була дуже ризикованою через імовірність розвитку неврологічних розладів та порушення його функцій. Водночас зволікання означало стрімке прогресування хвороби й повну втрату рухливості. Тож ми детально спланували втручання, обговорили всі можливі ризики та алгоритми дій у разі ускладнень», – каже нейрохірург Іван Богдан.

За його словами, під час видалення пухлини виникали порушення серцевого ритму, бо в зоні локалізації новоутворення розташовані судинні структури та вторинний серцевий центр. Утім завдяки злагодженій роботі мультидисциплінарної команди операцію вдалося провести успішно, зберігши пацієнтці шанс на повноцінне життя.

Завідувач нейрохірургічного відділення Богдан Бондарчук каже, що пацієнтці справді пощастило. Попри складність пухлини, у неї не було жодних проявів неврологічного дефіциту, а больовий синдром повністю зник відразу після операції.