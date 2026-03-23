Пацієнт з судинним хірургом Тарасом Кобзою

Судинні хірурги Університетської лікарні ЛНМУ попередили інсульт у 61-річного мешканця Золочівського району Львівщини. У нього сонні артерії були забиті бляшками більш ніж на 80%.

61-річний Віктор Хижняк нещодавно відчув сильний біль голови, високий тиск. Сімейний лікар скерував на УЗД соннних артерій і після обстеження скерував чоловіка до спеціалістів Львова.

В Університетській лікарні пацієнта ще раз ретельно обстежили і виявили асимптомний стеноз лівої та правої сонних артерій, тобто звуження просвіту судин, зазвичай через атеросклероз, або бляшки. Це суттєво підвищує ризик інсульту. Стеноз лівої сонної артерії на УЗД становив 75%, кажуть у лікарні.

«Під час операції ми побачили, що стеноз лівої сонної артерії виявився значно більшим, ніж показував ультразвук. Це не помилка діагноста. Бляшка здебільшого складалась з рідини, а ультразвук не показує цього. Кров не відрізняється від рідинної частини бляшки», – каже судинний хірург Тарас Кобза.

Бляшка, яка зукупорювала просвіт сонної артерії

Хірурги успішно прооперували ліву сонну артерію і попередили закупорку судини, яка кровопостачає головний мозок.

Через місяць пацієнт мав повернутися, аби прооперувати і праву сонну артерію. Була підозра, що судина перекрита більше, ніж на 65%, як показувало УЗД.

І хірурги не помилилися. Стеноз сонної артерії, як виявилося під час операції, був понад 80%, рідина витікала з бляшки. Без оперативного втручання пацієнт гарантовано мав би серйозні ішемічні ускладнення, ймовірно інсульт. На наступний день після втручання пацієнт самостійно ходив, їв, говорив.

Лікуючий лікар Василь Пелех каже, що при планових операціях судинні хірурги мають можливість зробити так, що пацієнт не відчуває швів, їх немає, вони заховані всередину. І це дуже дивує пацієнтів, що не треба знімати шви.

Навіть в найкращих лікувальних центрах ризик виникнення інтраопераційного інсульту – до 6 %, тобто кожний 15 прооперований може отримати інсульт під час операції. Та якщо хірург оперує понад 30-50 пацієнтів з таким діагнозом на рік, чим більший у нього досвід, тим менший ризик ускладнень.

«Втручання на сонних артеріях – це як винищувальна авіація, ти не маєш права на неправильний рух , не туди повів свій літачок і тебе збили. Так само і під час операцій на сонних артеріях», – каже Тарас Кобза.

Після операції пацієнт почувається добре, його на четвертий день після втручання виписали з лікарні.