Спровокувати такі кількість операцій за тиждень міг різкий перепад температури

Минулого тижня судинні нейрохірурги та інтервенційні радіологи львівської лікарні св. Пантелеймона провели рекордну кількість тромбектомій – 18 малоінвазивних втручань пацієнтам з інсультом. Зазвичай спеціалісти в середньому проводять близько чотирьох втручань на тиждень і понад 200 за рік. Одним із факторів, що зумовив рекордну кількість втручань за тиждень, міг бути різкий перепад температури, кажуть у лікарні.

Ендоваскулярна тромбектомія – це сучасний та найефективніший метод для порятунку людей з інсультами, за допомогою якого можна швидко забрати тромб та відновити кровотік. Це дозволяє пацієнту уникнути важких ускладнень, як параліч та інвалідизація, та швидше повернутися до активного життя.

«Одним із факторів, що зумовив цю рекордну кількість втручань за тиждень, може бути різкий перепад температури. Він негативно впливає на серцево-судинну систему і кількість хворих зростає. Водночас ми пов’язуємо це також і із позитивним фактором, що ми досягли ідеального маршруту пацієнта. На місці бригада «швидкої» виявляє інсульт і пацієнта швидко доправляють в місце, де йому проводять високоспеціалізоване лікування», – каже нейрохірург відділення інтервенційної радіології лікарні Олег Кобилецький.

Інсульт є однією з найбільш критичних проблем у сфері охорони здоров’я. Щороку в Україні цю недугу діагностують близько 130 000 пацієнтів. За даними ВООЗ рівень смертності від інсульту у нашій країні перевищує середній показник по Європі. Аби це змінити, українці мають отримувати своєчасну та якісну допомогу, таку як ендоваскулярна тромбектомія.

Раніше нейрохірург, керівник блоку судинної (малоінвазивної) нейрохірургії лікарні св. Пантелеймона Андрій Нетлюх повідомив ZAXID.NET, які симптоми вказують на інсульту і чому такого хворого потрібно якнайшвидше доставити до спеціалізованої лікарні.