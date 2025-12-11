У лікарні св. Пантелеймона міксому серця з допомогою робота Da Vinci видаляли вперше

Кардіохірурги львівської лікарні св. Пантелеймона вперше видалили 63-річній мешканці Волині пухлину серця – міксому за допомогою робота Da Vinci. Раніше вони видаляли міксоми традиційним способом – торакоскопічно через відкритий мінідоступ. Жінка на шостий день після операції поїхала додому.

Пацієнтка Галина Лук’янюк із Волинської області кілька місяців тому проходила плановий огляд. Кардіолог помітив на УЗД серця підозрілий новоутвір і скерував пацієнтку на дообстеження до Львова, в Центр серця та судин лікарні св. Пантелеймона. МРТ показало пухлину в серці — міксому. Це доброякісна, але дуже небезпечна пухлина, яка зустрічається лише у 0,05% людей. Вона може спричинити утворення тромбів, часткове або повне порушення кровотоку та інсульт. У жінки міксома вже була розміром 3,5×2,5 см і становила реальну загрозу для життя, повідомили у медзакладі.

Такий діагноз жінку шокував, адже її нічого не боліло, не було жодних скарг. Команда кардіохірургів вирішила оперувати пацієнтку за допомогою роботичної системи Da Vinci. Досі вони видаляли міксоми традиційним способом – торакоскопічно через відкритий мінідоступ.

Пацієнтка (у центрі) з командою лікарів, які допомогли їй позбутися пухлини серця

«Це новий етап розвитку торакоскопічної кардіохірургії в Україні й справжній прорив для нашої команди. За світовими стандартами подібні операції мають виконуватися саме за допомогою робота. Переваг багато: це безпечніше для пацієнта, менш травматично, адже ми працюємо через три маленькі проколи. Відповідно, значно скорочується і термін перебування в стаціонарі до 4–5 днів», – каже керівник Центру серця та судин Роман Домашич.

У лікарні св. Пантелеймона це була перша роботизована операція з видалення міксоми серця. Вона минула успішно. Жінка швидко відновилася після втручання і вже на 6-ту добу повернулася додому. У лікарні твердять, що нині на аналогічну операцію за допомогою системи Da Vinci очікують близько 10 пацієнтів.