Операція була надскладною, на неї прийшло все відділення

Спеціалісти львівської лікарні св. Пантелеймона провели надскладну операцію 39-річній жінці, що народилася без матки, і в якої з рудимента органа утворилася багатовузлова пухлина. Це надзвичайно рідкісний випадок у медицині, схожий описували в американській літературі лише один раз. Нині пацієнтка почувається добре.

Про вроджену патологію жінка дізналася в підлітковому віці. У неї не було менструації і вона пішла на консультацію до гінеколога. Після обстеження лікарі діагностували у дівчини рідкісний синдром Рокитанського-Кюстнера, тобто відсутність матки. Замість неї був рудимент, тобто недорозвинений фрагмент мʼязової тканини, який анатомічно нагадує матку. Окрім цього, у пацієнтки була лише одна нирка, два сечоводи та нетипове розташування внутрішніх органів, повідомили у лікарні

Попри вроджені анатомічні аномалії, жінка донедавна не мала суттєвих проблем зі здоров'ям та проходила лише планові огляди. Під час одного з таких лікарі виявили новоутворення у малому тазу, тож жінка звернулася по допомогу до спеціалістів лікарні св. Пантелеймона.

«Під час діагностичної лапароскопії лікарі побачили унікальну картину: з м’язового рудимента матки розрослося багатовузлове утворення, що подібне до вузлової міоми. Найбільший вузол становив 7-8 см, а поруч з ним нашарувалися менші утвори. Була загроза появи больового синдрому, перекруту вузлів або ж можливість злоякісного походження пухлини. Крім того, лівий яєчник пацієнтки був повністю прихований у спайках та містив ендометріоїдні кісти, що проросли з тканини внутрішньої маткової оболонки. Вогнища ендометріозу гінекологи виявили і на парієтальній очеревині біля печінки», – кажуть у лікарні.

На пацієнтку очікувала складна операція, їй потрібно було робити відкриту операцію. Під час втручання лікарі видалили ендометріоїдні кісти лівого яєчника та все багатовузлове утворення з рудимента матки.

«Такий випадок вкрай рідкісний. Подібний описувався в американській літературі лише оди раз. Операція була надзвичайно складною. На неї зійшлося все відділення, адже подібного в нашій практиці ще не траплялося. Цей випадок унікальний не лише для нашої лікарні, а й для української хірургічної гінекології загалом», — каже завідувачка гінекологічного відділення Юлія Овечко.

Попри складнну операцію післяопераційний період минув напрочуд швидко. Пацієнтка провела в лікарні лише три дні і її виписали додому. Нині вона почувається добре.