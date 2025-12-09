Пацієнт (у центрі) з нефрологинею Іриною Чаплею і трансплантологом Андрієм Крупачом

Трансплантологи львівської лікарні св. Пантелеймона успішно пересадили нирку 76-річному Роману Струтинському з Івано-Франківська. Це найстарший пацієнт, якому у Львові пересадили донорський орган. Трансплантація органів у пацієнтів такого віку має певні ризики, але лікарям вдалося їх усунути і повернути пацієнту радість жити далі.

Чоловік родом з Івано-Франківська. Понад 30 років він мав проблеми з нирками. Тривалий час одна нирка ще підтримувала роботу організму, але коли її функція знизилася до критичних 10%, чоловік був змушений розпочати діаліз – штучне очищення крові, повідомили у медзакладі.

На гемодіалізі чоловік був понад два роки і очікував на донорський орган в іншому медичному центрі. Та у вересні цього року за порадою знайомих чоловік вирішив стати на лист очікування в Центрі трансплантології. І вже за 2 місяці та 13 днів з’явився донор. Сумісність була ідеальною, тож чоловіка запросили до Львова на трансплантацію.

«13 листопада мені зателефонувала лікарка і сказала, що у мене є 40 хвилин на збори і тоді мерщій до Львова на пересадку нирки», – каже пацієнт.

Пересадка донорського органа у такому віці несе певні ризики, але лікарям вдалося їх усунути і успішно провести трансплантацію нирки.

«Це найстарший пацієнт, якому нам вдалося виконати трансплантацію. Для нашої команди це був непростий випадок, адже перед операцією ми маємо обстежити пацієнта на всі хронічні та супутні захворювання, стабілізувати стан і врахувати всі ризики трансплантації»,– каже нефрологиня Центру Ірина Чапля.

Команді вдалося успішно провести трансплантацію нирки. Чоловік каже, що почувається добре і готовий вже іти працювати, але лікарі радять не квапитися і трохи почекати.