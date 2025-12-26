Найменшій дитині, як апотрапила до лікарні з ускладненнями грипу, всього 3 місяці

Не всім мешканцям Львова та області вдалося зустріти Святвечір і Різдво у родинному колі. Грип багатьох вклав на лікарняні ліжка. Лише до Львівської обласної інфекційної лікарні на Святвечір і Різдво госпіталізували з різними ускладненнями грипу 64 хворих, 70% з них – діти.

«До лікарні госпіталізували пацієнтів, у яких грип був ускладнений пневмонією. У дітей, окрім пневмонії, часто буває отит та синусит. Одну 12-річну дитину госпіталізували на Святвечір у реанімацію з енцефалітичною реакцією (була дезорієнтована, часткова амнезія). Після лікування її стан покращився і наступного дня дитину перевели у дитяче відділення», – повідомив ZAXID.NET медичний директор інфекційної лікарні Андрій Орфін.

За його словами, найменшому пацієнтові – 3 місяці, найстаршому – 86 років.

На початку тижня у Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб повідомили, що грип набирає обертів. Минулого тижня, з 15 по 21 грудня, на Львівщині на грип та ГРВІ захворіло 12 528 мешканців області, що на 2 тис. більше, ніж у попередній тиждень. Захворюваність вперше цього епідсезону перевищила епідпоріг на 11%.

Головна санітарна лікарка Львівщини Наталія Тімко-Іванченко раніше повідомляла, що грип, як правило, починається раптово з підвищення температури тіла, ломоти в кістках або м'язах, болить голова, може боліти горло і турбує сухий кашель. Вона радить дотримуватися таких простих правил: