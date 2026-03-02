4-5 чорносливів додадуть і насолоди, і користі

Про користь чорносливу для покращення травлення знає чимало людей. Але ці сухофрукти, кажуть експерти, здатні на набагато більше. Вони багаті на вітаміни, мінерали, інші поживні речовини, які поліпшують здоров’я серця, міцність кісток, регулюють рівень цукру в крові, впливають на скорочення м’язів, баланс рідини тощо.

Експерти розповіли Martha Stewart про численні переваги вживання чорносливу для здоров’я і порадили, скільки сухофруктів можна споживати щодня і як краще їх включити у раціон.

Корисні властивості чорносливу

«Мені здається, що термін “суперпродукт” дещо надмірно вживається, але думаю, що люди будуть здивовані, дізнавшись, наскільки поживним є чорнослив насправді», – каже дієтологиня Дезіре Нільсен.

Одна порція чорносливу (4 чорносливи, приблизно 38 г) містить 3 г клітковини, або 11% від добової норми, 90 калорій. Окрім того, чорнослив багатий на вітаміни, мінерали, антиоксиданти та корисні сполуки.

«Насичений фіолетовий колір чорносливу – це перша ознака того, що він багатий на антиоксидантні та протизапальні фітохімічні речовини, такі як флавоноїди, лютеїн та зеаксантин. Чорнослив є більш концентрованим джерелом цих фітохімічних речовин, ніж свіжі сливи», – каже Дезіре Нільсен.

Як споживання чорносливу впливає на організму

Поліпшує здоровʼя кісток. Антиоксиданти допомагають захистити клітини від пошкоджень, а також відіграють важливу роль у здоровʼї кісток, каже дієтологиня Лорен Манакер.

«Дослідження показують: чорнослив не тільки підтримує щільність кісток, але й має протизапальні та антиоксидантні властивості, які відіграють певну роль у захисті кісток завдяки унікальній комбінації поживних речовин, фенольних сполук і натуральних рослинних антиоксидантів, які допомагають зменшити запалення та окислювальний стрес, що з часом повʼязано з ослабленням кісток», – пояснює Манакер.

За її словами, чорнослив містить унікальну матрицю поживних речовин, що підтримують кістки, таких як вітамін К, магній і бор.

Вітамін К також важливий для згортання крові та метаболізму кісток. Кожна порція чорносливу забезпечує 20% добової норми вітаміну К. Окрім того, порція чорносливу містить близько 280 мг калію (6% від добової норми). Окрім підтримки здоров’я кісток, цей мінерал важливий для скорочення м’язів та балансу рідини.

Підтримує здоровʼя серця. Калій у чорносливі допомагає регулювати кровʼяний тиск. «Одне дослідження показало, що щоденне споживання 50–100 г чорносливу покращує фактори ризику серцево-судинних захворювань у жінок у постменопаузі, що проявляється зниженням загального холестерину, оксидативного стресу та маркерів запалення», – каже Манакер.

Допомагає регулювати рівень цукру в крові. Чорнослив має нижчий глікемічний індекс (ГІ), ніж сушені абрикоси, груші, фініки, інжир та інші фрукти.

«Сухофрукти, як правило, мають вищий глікемічний індекс, але чорнослив є винятком: він має низький ГІ в діапазоні 29–40», – каже Нільсен.

Нижчий ГІ означає, що вони викликають повільне та стабільне підвищення рівня цукру в крові, а не різкий сплеск.

«Всупереч поширеній думці, вживання фруктів, багатих на клітковину, вітаміни та антиоксиданти – це розумний вибір для підтримки здорового рівня цукру в крові та зниження ризику розвитку діабету 2 типу», – каже Нільсен.

За її словами, люди з діабетом можуть насолоджуватися цими сухофруктами, але вона радить поєднувати їх з продуктами, багатими на білок і клітковину, для кращої підтримки рівня цукру в крові. Скажімо, 4–5 багатих на клітковину чорносливи і мигдаль стануть легким та безпечним для рівня цукру в крові перекусом.

Поліпшує роботу кишківника. Чорнослив – класичний засіб для підтримки травлення.

«Чорнослив містить розчинну клітковину пектин, поліфеноли та природний цукровий спирт під назвою сорбіт, які, як вважається, покращують роботу кишківника», – каже Нільсен.

Сорбіт притягує воду в кишківник для зволоження калових мас, тоді як пектин додає об’єму, полегшуючи їх випорожнення.

«Звичайно, чорнослив може допомогти при закрепах, але з’ївши кілька чорносливів, ви не будете терміново йти до туалету», – додає Манакер.

Якщо ви стурбовані тим, що все може відбуватися занадто швидко, дієтологиня радить поєднувати його з іншими продуктами та вживати з певним розривом.

Як краще споживати чорнослив?

Чорнослив чудово підійде для перекусу, його можна їсти окремо, але він також дуже універсальний.

«Я люблю перекушувати чорносливом просто так, але трохи шоколаду ніколи не завадить», – каже Нільсен.

Вона пропонує приготувати чорнослив у шоколаді або чорносливову кору з темного шоколаду, заливши чорнослив розтопленим темним шоколадом і заморозивши до твердого стану. Нарізаний чорнослив можна додати до граноли або вівсянки, зробивши сніданок смачним і корисним.

«Я використовую чорнослив, щоб натуральним чином підсолодити смузі, зберігаючи при цьому глікемічний індекс нижчим, ніж у солодких добавок», – каже Манакер.

Вона поєднує їх з вишнею та цедрою лайма для освіжаючої, терпко-солодкої суміші.

Чорнослив також чудово підходить для солоних страв, особливо з куркою, додає їм насиченого, злегка солодкого смаку. Він гарно поєднується з іншими інгредієнтами у салатах, особливо з гіркуватими овочами, такими як рукола, волоськими горіхами, мигдалем та пікантними сирами, такими як фета або блакитний сир.