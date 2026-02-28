Під час відпочинку у дівчини закінчилися репеленти і її покусали комарі

У 24-річної львів’янки, яка повернулася з відпочинку на Мальдівах, діагностували гарячку Денге. Діагноз підтвердила вірусологічна лабораторія Центру громадського здоров’я України, повідомила у суботу, 28 лютого, генеральна директорка Центру контролю і профілактики хвороб Наталія Тімко-Іванченко.

Пацієнтка перебувала на лікуванні у Львівській обласній інфекційній лікарні. Як повідомила ZAXID.NET лікарка-інфекціоністка Ярина Чикайло, львів’янка звернулася зі скаргами на гіркоту в роті, підвищену температуру тіла, загальну слабкість, головний біль, біль у м’язах. Вона розповіла, що під час відпочинку на Мальдівах її покусали комарі, бо репеленти (засоби для відлякування) закінчилися.

Пацієнтка пробула на лікуванні в інфекційній лікарні півтора тижня і її вже виписали додому. Це другий випадок гарячки Денге на Львівщині за останні три місяці. Перший випадок було зафіксовано у листопаді 2025 року. До того часу хворих з таким діагнозом на Львівщині не було. Торік захворів 31-річний іноземець, який приїхав до Львова у відрядження, а перед цим він тиждень провів в Індії, де його покусали комарі.

Нагадаємо, гарячка Денге – це вірусне захворювання, що передається комарами, поширене в тропічних та субтропічних регіонах, включаючи Індонезію. В Індонезії, як і в інших країнах Південно-Східної Азії, ризик зараження є високим, особливо в міських і приміських районах. Джерелом інфекції є хворі люди, мавпи. Резервуаром інфекції є комарі роду Aedes та підроду Stegomyia, можливо і кажани.

Лікарі радять українцям, які їдуть на відпочинок чи у відрядження в країни, де є велика кількість комарів-переносників інфекційних хвороб , взяти з собою репеленти.