І смачно, і корисно, яка смакувати в міру

Темний шоколад вважають суперпродуктом, бо він містить унікальні сполуки та корисні речовини, які підтримують роботу серця, мозку, допомагають знизити тиск, покращити настій тощо. Утім, його не варто розглядати як смачні ліки, які обов’язково слід споживати щодня. Експерти повідомили Martha Stewart, яку кількість темного шоколаду можна споживати щодня і розповіли про корисні властивості цього смаколика.

Харчова цінність темного шоколаду

Темний шоколад виготовляють з какао-продуктів, какао-масла та цукру, як і звичайний шоколад, але він має набагато вищий відсоток какао-продуктів, ніж звичайний молочний шоколад. Згідно з Гарвардською школою громадського здоровʼя, молочний шоколад складається з 10-50% какао, тоді як темний шоколад може містити від 50 до 90% і зазвичай майже не містить молока. Вищий вміст какао означає, що шоколад містить менше цукру і більшу кількість корисних антиоксидантів.

За словами дієтологині, експертки з харчування Тобі Амідор, одна унція (приблизно 28 г) темного шоколаду з 60-69% чистого какао містить:

калорії – 162;

жир – 11 г (6 г насичених жирів);

вуглеводи – 15 г;

білок – 2 г.

Він також забезпечує організм потужною дозою мінералів: 19% добової норми марганцю, 17% міді, 12% магнію, 10% заліза та меншу кількість фосфору, калію, цинку, селену та кальцію. Темний шоколад також містить деякі вітаміни, включаючи вітаміни K, B12, тіамін, рибофлавін, ніацин та пантотенову кислоту.

Корисні властивості темного шоколаду

Дієтологиня Стейсі Гульбін каже, що темний шоколад корисний для здоров’я передусім тим, що містить високий рівень поліфенольних антиоксидантів, таких як флавоноїди та проантоціани, які мають протизапальну та судинно-захисну дію. Він також має такі сполуки, як теобромін і невелику кількість кофеїну, які мають стимулюючу дію і поліпшують настрій. Темний шоколад містить менше цукру та жиру, ніж звичайний шоколад, тож є поживним перекусом з великою кількістю як розчинної, так і нерозчинної клітковини.

Користь для серця та судин. Тобі Амідор посилається на дослідження, яке показує: люди, які постійно вживають шоколад, мають нижчий ризик ішемічної хвороби серця та інсульту порівняно з людьми, які його не їдять. Флавоноїди в темному шоколаді покращують функцію ендотелію, оболонки кровоносних судин, яка виконує багато важливих завдань, таких як регулювання кровотоку, згортання крові, запалення та ріст нових кровоносних судин.

За словами Стейсі Гульбін, кілька нещодавніх досліджень вказують на те, що регулярне вживання темного шоколаду, зокрема від 30 до 90 мл на день, може допомогти знизити кровʼяний тиск, а отже, допомогти запобігти серцевим захворюванням.

Огляд досліджень темного шоколаду 2025 року показав додаткові переваги для здоровʼя, такі як зниження оксидативного стресу, який викликає запальну реакцію в організмі, допомагає полегшити судинні захворювання, такі як атеросклероз, гіпертонія та кетонна хвороба. Він також позитивно впливає на метаболічні захворювання, такі як ожиріння, цукровий діабет 2 типу, целіакія, хронічна хвороба нирок та синдром полікістозних яєчників.

Користь для мозку. Антиоксиданти темного шоколаду також можуть підтримувати функцію мозку. За даними Тобі Амідор, подвійне сліпе дослідження людей похилого віку показало, що підвищене споживання флаванолів какао призводить до значного покращення когнітивних функцій. Крім того, магній і залізо в темному шоколаді сприяють роботі нервів і мʼязів, а також транспортуванню кисню до мозку.

Скільки можна з’їсти темного шоколаду?

Експерти радять розглядати темний шоколад як корисну закуску, яку можна включити у раціон, а не як ліки, які обов’язково вживати щодня. Тобі Амідор каже, що темний шоколад сам по собі не є рішенням, якщо людина хоче знизити кров’яний тиск або зменшити ризик серцевих захворювань, і радить зосередитися на загальному раціоні, до якого можна сміливо додати 30 г темного шоколаду щодня.

Темний шоколад можна їсти окремо, як перекус, а якщо він видається занадто гірким, то його можна додати до вівсянки, сиру, корисних десертів. Купуючи шоколад, експерти радять шукати шоколад з мінімальним додаванням цукру, без штучних інгредієнтів, з високим відсотком какао, тож споживаючи його, ви отримаєте і насолоду, і користь для здоров’я.