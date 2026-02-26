В е-рецептах з’являться три найдешевші варіанти препарату

Разом із електронним рецептом пацієнти відтепер отримуватимуть інформацію про три найдешевші варіанти необхідних ліків із Національного каталогу цін. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко. За її словами, нова функція буде доступна через QR-код на пам’ятці до е-рецепта, яку пацієнт може взяти у лікаря. Відсканувавши код, можна буде побачити всі препарати з тією ж діючою речовиною, дозуванням і формою випуску, а також три позиції з найнижчою вартістю.

«Це дозволить обирати ліки відповідно до свого бюджету та не переплачувати за бренд», – пояснила очільниця уряду. Вона наголосила, що щонайменше один із запропонованих найдешевших варіантів має бути в наявності в кожній аптеці.

На першому етапі нововведення стосуватиметься однокомпонентних рецептурних препаратів у формі таблеток і капсул, які пацієнти купують власним коштом. Надалі механізм планують поширити й на інші категорії лікарських засобів.

У Національному каталозі цін зазначають граничні вартості препаратів, тому аптеки не мають права продавати їх дорожче встановленої межі.

Ще у січні уряд анонсував формування переліку ліків, ціни на які МОЗ спільно з Держлікслужбою відстежуватимуть на постійній основі. У разі виявлення порушень щодо націнок до суб’єктів господарювання застосовуватимуть штрафи.

Як писав ZAXID.NET, у жовтні 2025 року Антимонопольний комітет відкрив справу проти п’яти найбільших аптечних мереж: АНЦ, «Доброго дня», «9-1-1», «Подорожник» та «Бажаємо здоров’я». Ці мережі контролюють 64% роздрібного аптечного ринку, їм належить 42% всіх аптек країни.