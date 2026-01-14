Ціни на ліки контролюватиме уряд

Уряд посилює контроль за цінами на ліки, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко в середу, 14 січня. Уряд доручив Міністерству охорони здоров’я та Держпродспоживслужбі слідкувати за цінами в аптеках і перевіряти дотримання допустимих націнок.

«Якщо будуть виявлені порушення, уряд реагуватиме і штрафуватиме порушників», – зазначила Свириденко.

Для ефективного контролю буде створено окремий перелік лікарських засобів. МОЗ разом із Держлікслужбою проводитиме постійний моніторинг цін, а щотижневі звіти надходитимуть до Кабінету міністрів.

Як писав ZAXID.NET, у жовтні 2025 року Антимонопольний комітет відкрив справу проти п’яти найбільших аптечних мереж – АНЦ, «Доброго дня», «9-1-1», «Подорожник» та «Бажаємо здоров’я». Вони контролюють 64% роздрібного аптечного ринку та мають 42% всіх аптек країни.

Комітет встановив, що з лютого 2025 року аптеки зменшили продажі ліків трьох українських виробників, попри стабільний попит. На думку АМКУ, це може свідчити про навмисне обмеження реалізації певних препаратів, що порушує законодавство про захист конкуренції.