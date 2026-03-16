Iute Group виходить на ринок України

З 17 березня IuteBank, який входить до складу естонської фінтех-групи Iute Group, розпочне роботу як звичайний банк на українському ринку. Про це повідомила пресслужба Фонду. Національний банк України підтвердив, що банк відповідає всім вимогам щодо капіталу та ліквідності. Після цього Фонд припиняє повноваження свого куратора Iute Bank.

Зауважимо, що IuteBank спочатку створювався як перехідний банк на базі неплатоспроможного АТ «РВС Банк». Перехідний банк – це тимчасова структура, яку ФГВФО використовує для збереження функціонування фінансової установи та передачі її активів інвестору без втрати прав вкладників.

Голова Iute Group AS Тармо Сілд наголосив, що створення цифрового банку в Україні має стратегічне значення для компанії.

«Наразі ми зосереджені на побудові цифрового банку, який надаватиме щоденні фінансові послуги українським клієнтам», – зазначив він.

Iute Bank працюватиме як цифровий банк, орієнтований передусім на роздрібних клієнтів. Установа надаватиме основні банківські послуги, включно з депозитними та кредитними продуктами, платежами, операціями з іноземною валютою та іншими базовими фінансовими сервісами.

Довідково. Iute Group – цифрова банківська група з головним офісом в Естонії, що працює в Албанії, Болгарії, Молдові, Північній Македонії та Україні. Група фінансує діяльність через акції, депозити та забезпечені облігації, які котируються на Франкфуртській біржі та Nasdaq Baltic. Бенефіціарами Iute Bank є естонці Аллар Ніінепуу та Тармо Сілд.

Як писав ZAXID.NET, НБУ визнав неплатоспроможним «РВС Банк» 4 листопада 2025 року через проблемну діяльність та порушення пруденційних нормативів. Банк мав близько 33,2 тис. вкладників і 50-е місце серед 60 діючих банків за розміром активів.