Французька група Crédit Agricole підписала угоду про купівлю 100% акцій банку «Львів». Про це повідомила пресслужба банку.

Як повідомляє Crédit Agricole Ukraine, ця угода дозволить зміцнити позиції на заході України та посилити позиції у сегменті малого та середнього бізнесу, а також фінансуванні аграрного сектору. Очікується, що угоду буде завершено до середини 2026 року після отримання відповідних дозволів від Національного банку України (НБУ) та Антимонопольного комітету України (АМКУ).

Банк «Львів» зареєстрований у 1990 році та з 1992 року має головний офіс на вул. Сербській, 1 у Львові. Найбільша частка (41,15%) належить швейцарській компанії responAbility Participations. Близько 20% належать ТзОВ «Нью Прогрес Холдінг», що належить громадянину Ісландії Маргеіру Петурсону. Ще понад 10% частки належать фінській компанії Nordic Environment Finance. Решта розподілена між фізособами-міноритаріями.

У компанії зазначають, що обслуговують понад 37 тис. роздрібних клієнтів та 8,4 тис. клієнтів малого та середнього бізнесу, включно з аграрним бізнесом. Банк має 22 відділення, більшість з яких розташовані у Львові.

Креді Агріколь Україна зареєстрований у 1993 році, його єдиним акціонером є французька група Credit Agricole S.A.