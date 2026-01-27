«Укрексімбанк» закриє центральне відділення в Києві

Державний «Укрексімбанк» ухвалив рішення про закриття центрального відділення в Києві, а також філій у Тернополі та Чернівцях. Інформація про це оприлюднили в системі розкриття даних НКЦПФР.

Рішення прийняли 21 січня 2026 року в межах трансформації регіональної мережі банку та підвищення операційної ефективності. Останнім робочим днем для цих підрозділів стане 27 квітня 2026 року.

Де саме закриють відділення «Укрексімбанку»

Йдеться про центральне відділення в Києві на вул. Німецькій, 5, філію в Тернополі на вул. Митрополита Шептицького, 21 та філію в Чернівцях на вул. Головній, 183. Крім того, правління банку окремими рішеннями затвердило закриття філій у Луцьку, Рівному та Хмельницькому. На їх базі створять представництва, які розпочнуть роботу з 28 квітня 2026 року.

За даними НБУ, станом на 1 грудня 2025 року «Укрексімбанк» посідав третє місце за обсягом активів серед 60 банків країни. За підсумками 11 місяців 2025 року прибуток банку склав 8,45 млрд грн. Станом на 1 жовтня 2025 року регіональна мережа фінустанови налічувала 37 структурних підрозділів.

Як писав ZAXID.NET, «Укрексімбанк» продав свої приміщення у Львові на площі Міцкевича, 4. Щоправда, з третього разу і наразі невідомо, хто саме викупив приміщення, адже інформація про учасників закрита. Відомо, що за лот змагалися четверо учасників, один з яких запропонував 420 млн грн і став переможцем.