«Абанк» зазнав хакерської атаки

Один з найбільших банків України «А Банк» зазнав одну з наймасштабніших хакерських атак. Частина клієнтів зіткнулася з неправомірним списанням грошей. Атака відбулась з 15 на 16 лютого, проте пресслужба повідомила про атаку 18 лютого.

В «А-Банку» зазначили, що це була нова, раніше невідома банківській системі атака.

«Проте вже зараз можемо впевнено заявити: ми впоралися, відбили її та виключили можливість подібних спроб у майбутньому. Ситуація повністю під контролем», – заявили в банку.

При цьому в «А-Банку» додали, що у підсумку жоден клієнт не зазнав фінансових витрат, адже списані шахраями гроші повернули на рахунки постраждалих.

«Наразі наша система захищена. Ми докладаємо зусиль, аби викрити шахраїв. Наразі немає жодних ризиків – гроші в безпеці та надійно захищені», – наголосили в банку.

Як писав ZAXID.NET, у 2025 році «А-Банк» отримав 1,8 млрд грн прибутку, це більш ніж удвічі, ніж минулого року. Банк обслуговує понад 4 млн клієнтів по всій Україні.