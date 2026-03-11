До кінця 2026 року в Солонці має з'явитися централізоване каналізування

Солонківська сільська рада визнала переможцем тендеру на будівництво системи централізованого каналізування в селі підприємство «Онур Конструкціон Інтернешнл», що входить до групи турецького будівельно-промислового гіганта Onur Group. Компанія була єдиним учасником торгів та зголосилася змонтувати «з нуля» каналізаційну мережу і звести насосну станцію за 137,7 млн грн.

Як йдеться на порталі Prozorro, Солонківська сільрада визнала «Онур Конструкціон Інтернешнл» переможцем тендеру та повідомила про намір укласти з компанією угоду. Її пропозиція становила 137,74 млн грн (визначена стартова вартість була 141 млн грн). За ці гроші будівельна компанія з турецьким корінням має фактично «з нуля» прокласти каналізацію у селі та побудувати насосну станцію.

Згідно з техзавданням, вона має змонтувати понад 32,48 км труб різного діаметру. Термін виконання робіт – до кінця 2026 року.

«На даний час в громаді, в тому числі в селі Солонка, система централізованої господарсько-побутової каналізації відсутня. На території села є 2 284 домогосподарства, з яких лише орієнтовно 620 (менше від 28%) забезпечено централізованою каналізацією», – повідомляла раніше сільська рада. Створювати каналізаційну мережу в селі почати ще 2021 року, але тоді вдалося прокласти лише близько п’яти кілометрів труб.

Понад 96 млн грн на реалізацію проєкту надав державний бюджет – як субвенцію у межах «Програми відновлення України ІІІ» (фінансується коштом Європейського інвестиційного банку). Ще 1 млн грн надійшло з бюджету Солонківської громади, йдеться на порталі DREAM.

Нові каналізаційні мережі, згідно з проєктом, матимуть на термін експлуатації від 25 до 50 років.

На території громади, у селі Малечковичі, також триває будівництво очисних споруд, які згодом мають приєднати до планованих каналізаційних мереж Солонки. Його також проводить «Онур Конструкціон Інтернешнл», вартість – 174,35 млн грн. Як повідомляла Львівська ОДА, на проєкт з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища виділили 15 млн грн, 10 млн грн з місцевого бюджету. Іще понад 1,62 млн євро (близько 82,8 млн грн в перерахунку) надійшло в межах програми Interreg Next Польща-Україна 2021–2027, яка фінансується Європейським Союзом.

Нагадаємо, власниками Onur Group є турецькі бізнесмени Онур та Іхсан Четінджевізи. Генеральним директором групи компаній в Україні є Емре Караахметоглу.

В Україні Onur Group має понад 50 підприємств у різних галузях економіки – дорожньому та інфраструктурному будівництві, виробництві будівельних матеріалів, готельно-ресторанному бізнесі, «зеленій» енергетиці тощо.