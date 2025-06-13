Onur Group будує люксовий ЖК поблизу парку «Знесіння»

Onur Group інвестує 35 млн євро у будівництво свого першого житлового комплексу преміум-класу у Львові. Kavalier Park Apartment поблизу ландшафтного парку «Знесіння» планують ввести в експлуатацію до кінця 2026 року. Про це головний координатор турецької компанії в Україні Емре Караахметоглу розповів у коментарі Forbes Ukraine.

Проєкт ЖК Onur Group – продовження готелю групи Kavalier Boutique. Onur Group викупила його в 2021-му, відклавши реконструкцію через війну до червня 2024 року. «Тепер розширюємо його до цілого комплексу», – каже Караахметоглу.

Kavalier Park Apartment включатиме житловий комплекс на 86 апартаментів та апарт-готель на 61 готельний номер, повідомив директор Onur в Україні. На території передбачені спа та масажний центри, спортзал, ресторани, конференц- і банкет-хол, майданчик для дітей. Загальна площа будівель 18 тис. м2. Комплекс розташований на вулиці Старознесенській навпроти церкви Вознесіння Господнього.

Крім ЖК та бізнесових приміщень, Onur Group розширює вулицю поруч і робить благоустрій парку «Знесіння», стверджує Караахметоглу. Завершити облаштування парку компанія теж планує до кінця 2026-го.

Інвестиції в проєкт становлять 35 млн євро. Термін окупності – до 12 років.

«Маємо понад 16 років досвіду готельного управління в Туреччині, тому вирішили розвивати цей напрям і тут», – каже Караахметоглу. Материнська компанія Onur з 2009 року розвиває в Туреччині готель Hilton Dalaman Sarigerme Resort & Spa.

На червень 2025-го бізнес турецької групи в Україні – близько 40 компаній у 12 галузях економіки – від енергетики та видобутку корисних копалин до готельно-ресторанного бізнесу. До 2030 року компанія планує інвестувати в Україну 650 млн доларів, каже Караахметоглу. «Бачимо великий потенціал у різних напрямах і дуже віримо в країну», – наголосив Onur Group в Україні.

Як писав ZAXID.NET, апарт-готель Kavalier на вул. Старознесенській розбудовує зареєстроване в Києві ТОВ «Ореста». Компанія має намір розширити готель за рахунок знесеної вілли Завидовичів 1902 року, справа щодо дозволу на це будівництво перебуває в суді. Ділянки, на якій ведеться розбудова готелю, перебувають у приватній власності ТОВ «Ореста».

Згідно з даними платформи YouControl, кінцевими власниками компанії є львів’янка Ореста Компанієць (їй належить частка 50%) та родина Четінджевіз – турецьких бенефіціарів Onur Group (49,91%).