На території Знесіння встановили паркан та почали підготовчі роботи з благоустрою

На території парку «Знесіння», зі сторони вул. Старознесенської, почали підготовчі роботи до влаштування благоустрою озера та трасування нових доріжок. Поруч на приватних ділянках компанія «Ореста» розбудовує готель Kavalier, тому тимчасово в межах парку встановили огорожу, що відділяє будмайданчик від зеленої зони. Ця ж компанія профінансує створення громадського простору на території парку.

Першим про будівельні роботи на території парку на Гарячій лінії Львова у Facebook 12 лютого повідомив львів’янин Стас Грошек. За його словами, у парку «Знесіння» зі сторони вул. Старознесенської розпочинається будівництво. Як видно з опублікованих фото та відео, зелену огорожу встановили навколо території готелю Kavalier, а за межами огорожі – на території парку – розсипаний пісок. Це повідомлення викликало бурхливу реакцію та обговорення серед львів’ян.

«Територію огороджують парканом без жодних інформаційних знаків, паспортів, тощо», – йдеться в повідомленні.

Директор парку «Знесіння» Тарас Микітчак у коментарях до допису на сторінці Гарячої лінії Львова повідомив, що тимчасовий паркан поставили на території парку за договором про порушення благоустрою.

«У договорі вказано, що забудовник повинен провести рекультивацію порушеної ділянки після будівництва. Саме будівництво відбувається на приватній території. Пісок приймаємо як спонсорський внесок для відновлення футбольного та лучного поля і для подальшого замощення території перед цвинтарем Старого Знесіння. Це роботи з благоустрою парку», – зазначив Тарас Микітчак.

Як з’ясував ZAXID.NET, роботи в межах парку почались ще у вересні 2023 року. Їх виконує компанія «Ореста», яка профінансує благоустрій озера у «Знесіння» та створить там новий громадський простір. Директор департаменту містобудування Львівської міської ради Тарас Кубай повідомив ZAXID.NET, що паркан, яким огороджений будмайданчик готелю Kavalier, справді тимчасово встановили в межах парку, втім Личаківська районна адміністрація видала відповідний дозвіл на тимчасове порушення благоустрою «Знесіння» на час робіт.

Крім цього, ТзОВ «Ореста» ще торік розпочала підготовчі роботи щодо благоустрою парку – розчистила територію для трасування нових доріжок, а зараз, завдяки сприятливій погоді, комунальники підсипають піском територію колишнього кар’єру, де в майбутньому облаштують галявину для занять спортом. Тарас Кубай зазначив, що для трасування доріжок та облаштування спортмайданчика будуть використовувати екологічні матеріали.

План облаштування громадського простору на Знесінні (клікніть для збільшення)

Паралельно компанія «Ореста» розбудовує готель Kavalier на вул. Старознесенській, який їй належить. Компанія має намір розширити готель за рахунок знесеної вілли Завидовичів 1902 року, справа щодо дозволу на це будівництво перебуває в суді. Ділянки, на якій ведеться розбудова готелю, перебувають у приватній власності ТзОВ «Ореста».

ТзОВ «Ореста» зареєстроване у 2005 році в Києві. Керівником «Орести» є киянин Олександр Богомолов, а його засновниками – компанія Traiding and consulting limited, Onur та львів’янка Ореста Копанець.