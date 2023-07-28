Навколо озера облаштують піднесені від затоплення стежки та терасовані пляжі

Компанія «Ореста» профінансує благоустрій озера у Регіональному ландшафтному парку «Знесіння» у Львові. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міськради у п’ятницю, 28 липня.

Йдеться про створення громадського простору навколо озера у парку «Знесіння». За словами заступника міського голови Львова Любомира Зубача, управління архітектури та урбаністики напрацювало концепцію, як має виглядати оновлена територія. Зокрема навколо озера облаштують піднесені від затоплення стежки та терасовані пляжі, а також зроблять поточний благоустрій території від церкви Вознесіння Господнього до озера.

Наразі триває виготовлення проекту, тому вартість робіт не відома. Самі роботи має профінансувати ТзОВ «Ореста», якій належить готель Kavalier на вул. Старознесенській. Компанія має намір розширити готель за рахунок знесеної вілли Завидовичів 1902 року, втім справа щодо дозволу на це будівництво перебуває в суді.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Ореста» зареєстроване 17 років тому в Києві. Керівником ТОВ «Ореста» є киянин Олександр Богомолов, а його засновниками – американська компанія Traiding and consulting limited, Onur та львів’янка Ореста Копанець.