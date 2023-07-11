Забудовник звів пʼять будинків ЖК «Старий Сихів» на вул. Зеленій, 273

Виконавчий комітет Львівської міськради на засіданні 11 липня відмовився видати компанії «СпортРекреація» містобудвні умови та обмеження на будівництво багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом у районі Старого Сихова. Забудовник планує збудувати житло висотою 45 м, однак не надав управлінню архітектури погодження щодо висоти від Украероруху.

Йдеться про добудову ЖК «Старий Сихів» на вул. Зеленій, 273, де ПП «Спорт-Рекреація» повинна була облаштувати два озера, натомість збудувала житловий комплекс. Зараз тут збудовано п’ять 10-поверхівок. Через конфлікт із міською радою забудовник не може отримати нові містобудівні умови (МУО) та обмеження, щоб добудувати останній шостий будинок. У 2021 році Восьмий апеляційний адміністративний суд зобов’язав виконавчий комітет видати містобудівні умови та обмеження на добудову тоді ще 36-метрового будинку. Касаційний суд провадження в цій справі закрив.

У 2023 році ПП «Спорт-Рекреація» знову звернулося до міськради по МУО, втім на засіданні 11 липня виконавчий комітет у погодженні будівництва відмовив, оскільки компанія заявила про будівнцитво 45-метрового будинку з підземним паркінгом. Водночас компанія не додала до пакету документів погодження із Украерорухом.

Нагадаємо, у 2014 році фірма «Спорт-Рекреація» отримала в оренду на 5 років дві ділянки на вул. Зеленій, 273, де повинна була облаштувати два озера та побудувати тимчасовий збірно-розбірний заклад харчування. У договорах оренди забороняли самовільну забудову землі. У листопаді 2015 року фірма отримала перші містобудівні умови на будівництво багатоповерхівок із вбудовано-прибудованими громадськими приміщеннями. А наступного року − містобудівні умови на будівництво ще чотирьох багатоповерхівок на іншій ділянці.

Львівська міська рада у 2016 році намагалася через суд повернути дві земельні ділянки, однак безуспішно. Під час будівництва житлового будинку в 2017 році забудовник осушив дві водойми. Він проігнорував вимоги про усунення порушень від Сихівської районної адміністрації та управління природних ресурсів Львівської міськради.