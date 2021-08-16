На місці ставків на Старому Сихові забудовник звів житловий комплекс

Восьмий апеляційний адміністративний суд зобов’язав виконавчий комітет Львівської міськради видати містобудівні умови та обмеження компанії «Спорт-Рекреація», що будує житловий комплекс «Старий Сихів». Раніше таке ж рішення ухвалив Львівський окружний адмінсуд.

Як повідомляють «Наші Гроші. Львів», ідеться про добудову ЖК на вул. Зеленій, 273, де ПП «Спорт-Рекреація» повинна була облаштувати два озера, натомість збудувала житловий комплекс. Зараз тут збудовано п’ять 10-поверхівок. Через конфлікт із міською радою забудовник не може отримати нові містобудівні умови (МУО) та обмеження, щоб добудувати останній шостий будинок висотою 36 м.

Востаннє компанія зверталася до виконкому за видачею МУО у жовтні 2020 року, однак тоді їй відмовили. Після цього забудовник подав до суду й у квітні цього року Львівський окружний адміністративний суд зобов’язав виконком видати підприємству МУО. На це рішення Львівська міська рада подала апеляцію, однак 10 серпня Восьмий апеляційний адміністративний суд підтримав рішення попередньої інстанції і зобов’язала мерію таки видати містобудівні умови ПП «Спорт-Рекреація».

Як повідомляв ZAXID.NET, у 2014 році фірма «Спорт-Рекреація» отримала в оренду на 5 років дві ділянки на вул. Зеленій, 273, де повинна була облаштувати два озера та побудувати тимчасовий збірно-розбірний заклад харчування. У договорах оренди забороняли самовільну забудову землі. Наміри компанії змінилися через рік. У листопаді 2015 року фірма отримала перші містобудівні умови на будівництво багатоповерхівок із вбудовано-прибудованими громадськими приміщеннями. А наступного року − містобудівні умови на будівництво ще чотирьох багатоповерхівок на іншій ділянці.

Львівська міська рада у 2016 році намагалася через суд повернути дві земельні ділянки, однак безуспішно. Під час будівництва житлового будинку в 2017 році забудовник осушив дві водойми. Він проігнорував вимоги про усунення порушень від Сихівської районної адміністрації та управління природних ресурсів Львівської міськради.

Згідно з аналітичним сайтом YouControl, ПП «Спорт-Рекреація» володіють Василь Грималяк, Тетяна Борис та Тарас Герега.